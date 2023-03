Los puntos limpios móviles cobran fuerza en Gran Canaria

El objetivo de estos contenedores móviles es ayudar a aquellas personas que no cuentan con vehículo para sus desplazamientos hasta los puntos limpios

Vídeo RTVC / Informa: Lucía Yánez / Rafael Morales

En Gran Canaria hay 8 puntos limpios habilitados, pero todavía es habitual que se tiren directamente en la calle. «Muchas veces, se trata de la falta de conocimiento de que existen estas instalaciones, o las ganas de no hacer bien las cosas», señala la técnico de residuos Cabildo de Gran Canaria, Elena Rodríguez.

Poner un televisor en la calle para evitar el viaje al punto limpio puede salir caro.

«La Ley de Residuo y las ordenanzas municipales de limpieza ya prevén fuertes penalidades para vertidos de residuo», apunta Rodríguez.

La excusa de no tener un punto limpio cerca ya no sirve. Desde el Cabildo de Gran Canaria, han habilitado desde septiembre dos puntos limpios móviles. Pretenden ayudar a aquellas personas que no cuentan con vehículo para desplazarse, o bien porque se trata de dos residuos de pequeño tamaño.

Con estos contenedores recorriendo la isla, y la colaboración de los ayuntamientos con las recogidas a domicilio, las excusas para hacer una mala gestión de los residuos se van acabando.