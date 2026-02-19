Cerca de 120.000 canarios se beneficiarán de la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional que han firmado el Gobierno con los CC.OO. y UGT, que critican la postura de la patronal

Los sindicatos CC.OO. y UGT celebran la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros, lo que supone una mejora salarial para cerca del 15% de los trabajadores por cuenta ajena de las islas, pero recuerdan que Canarias continúa con los salarios medios más bajos del país y una brecha de género razonable, al mismo tiempo que lamentan el desplante de la patronal ante el diálogo social, en una entrevista este jueves en el Buenos Días Canarias.

Los sindicatos valoran positivamente la subida del SMI y lamenta el desplante de la patronal ante el diálogo social. Imagen de Pixabay.

Vanesa Frahija, secretaria General de CCOO en Canarias, manifestó su satisfacción ante el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo ya que este aumento tiene como objetivo dar cumplimiento a la Carta Social Europea, que establece que el salario mínimo debe representar, al menos, el 60% del salario medio. En su opinión, en lo que refiere a la estructura salarial en Canarias señaló la relevancia de esta subida porque «ayudará algo» a muchos trabajadores cuyos salarios se habían estancado». «Ahora verán una subida automática de sus nóminas, lo que reducirá los graves problemas de las familias canarias para llegar a fin de mes», aseguró Frahija.

Con esta subida del 3,1%, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, el incremento tendrá carácter retroactivo desde enero de 2026, situando la nómina en los 1.425 euros brutos mensuales para aquellos trabajadores que tengan las pagas extraordinarias prorrateadas, concretó la secretaria general de CC.OO. en Canarias.

Desde UGT, Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, mostró también su acuerdo con la subida del SMI, sin embargo lamentó que la «patronal haya decidido, por sexto año consecutivo, no sumarse» al pacto y diálogo social.

La Patronal no quiere «repatir riqueza»

«Hemos cerrado 2025 como la comunidad donde peores salarios tenemos y eso no es culpa de los sindicatos sino de la patronal. No olvidemos que Canaria por encima de la media nacional y España por encima de la media de Europa y, sin embargo, somos los que tenemos peores salarios», apuntó Navarro para posteriormente, critica que se señale a que «el sector servicios parece que no da dinero y, además, que las subidas salariales no pueden ser posibles debido a la baja productividad».

En su opinión, cada vez que se sube el SMI «vivimos el día de la marmota. Son 6 años ya que la patronal se descuelga del incremento del Salario Mínimo Interprofesional y siempre recurre a la posible destrucción de empleo como argumento recurrente».

En este sentido, el Gobierno asegura que Canarias es la región con más personas beneficiadas por la subida del Salario Mínimo Interprofesional, ante lo que Navarro apuntó que en Canarias tenemos récord de autónomo, más de 140.000, que a lo largo de estos años se han creado muchos puestos de trabajo, pero «dato mata relato, por lo que el augurio de la destrucción de empleo y de la economía es totalmente contraria», afirmó Navarro.

«No olvidemos que ya tenemos 22 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, lo que mejora considerablemente la vida de los españoles«, por lo tanto «lo que pasa es que la Patronal no quiere repartir riqueza«, sentenció el secretario general de UGT Canarias.

Se acentúa la brecha salarial contra las muejres

Según el último informe que corresponde a 2023, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Canarias ha subido ligeramente y las mujeres trabajadoras en las Islas ganaron de media casi 1.200 euros menos al año. «Se sigue acentuando la brecha salarial en contra de las mujeres y teniendo en cuenta la realidad actual y la posibles soluciones, parece que no hay disposición en buscar medidas que la reduzcan lo máximo posible», indicó Vanesa Frahija, secretaria General de CCOO en Canarias,