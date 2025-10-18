Los taxis podrán acceder exclusivamente para recoger o dejar a personas, no para circular libremente por el entorno, y deberán extremar la precaución

Imagen archivo RTVC.

La Laguna ha autorizado a los taxis acceder a las zonas peatonales del municipio para la recogida y traslado de personas mayores, con movilidad reducida o con carga, en el marco de una actualización del régimen de acceso a estos espacios. La medida, aprobada mediante decreto, no implica un tránsito libre de vehículos, sino una autorización controlada que busca facilitar este servicio público y la seguridad peatonal de estas vías.

Esta decisión responde a una necesidad real detectada por las personas que residen o se desplazan por el centro histórico y que, hasta ahora, encontraban dificultades para acceder a un taxi. «Se trata de una medida de sentido común, que mejora la accesibilidad sin alterar la convivencia en las zonas peatonales», según defienden desde el Ayuntamiento lagunero en una nota de prensa.

La actualización se basa en el decreto municipal vigente desde 2006 que ya contemplaba la posibilidad de tránsito de vehículos de servicio público, como ambulancias, taxis o correos, en la calle Herradores. Sin embargo, nueva resolución extiende esta habilitación a todas las vías peatonales o de tráfico restringido del municipio, manteniendo las condiciones de seguridad y el respeto a la prioridad peatonal.

En concreto, los taxis podrán acceder exclusivamente para recoger o dejar a personas, no para circular libremente por el entorno, y deberán extremar la precaución.

Desde el área de Movilidad Sostenible del consistorio se recuerda que esta medida forma parte del proceso de actualización y mejora de la ordenación del tráfico en La Laguna, con el objetivo de garantizar una movilidad «más segura, accesible y compatible» con el modelo peatonal y sostenible del municipio.