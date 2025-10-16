Explora el enigmático colectivo majorero, un grupo que afirma mantener contacto con guías extraterrestres

También analiza la vigencia de los mitos en la psicología a través del libro Mitomancia, entre otros temas

El programa de la Radio Canaria ‘Crónicas de San Borondón‘ se emitirá este viernes 17 de octubre a partir de las 22:00 horas para sumergir a su audiencia en un profundo análisis de fenómenos y leyendas. El periodista José Gregorio González vuelve a la carga para hablar a los oyentes de un colectivo de Lanzarote que afirma tener relación con el mundo extraterrestre.

El enigmático grupo, afincado en Tiagua, Lanzarote, se llama Tseyor. Conformado por un nutrido número de personas, asegura estar en contacto directo con guías extraterrestres. La asombrosa afirmación contrasta con la normalidad de sus vidas y la transparencia de su filosofía.José Gregorio González, quien visitó sus instalaciones para la entrevista, planteará: ¿En qué se basan sus afirmaciones? ¿Creen que Canarias es un lugar energéticamente especial?

Foto del colectivo majorero Tseyor.

De mitos clásicos a leyendas de Hollywood

Continuando con la exploración de lo inusual, el investigador y escritor Carlos Jesús Pérez Simancas presentará su primer libro, Mitomancia. La obra revela la vigencia de los mitos clásicos y ofrece una profunda lectura psicológica y filosófica de estas narrativas ancestrales.

Carlos Jesús Pérez Simancas con su libro Mitomancia.

Además, la potente leyenda del actor James Dean, junto con la tragedia que rodeó su vida y los persistentes rumores de una «maldición Dean» en Hollywood, serán analizados por Manuel Díaz Noda en la sección Expediente Mélièr.

El vaticinio sobre un porche siniestro que condujo a la muerte a James Dean y la maldición del film “Rebelde sin causa” que protagonizó el actor serán objeto de reflexión en la sección Expediente Mélièr.

Finalmente, el programa completará su contenido con la participación del profesor de literatura de la ULL Darío Hernández, quien presentará el programa de actos del VI Simposio de Minificción, un encuentro cultural dedicado íntegramente al género del misterio, que se celebrará el próximo mes de noviembre.