El evento da cita a más de quince artistas icónicos de la década de los 90 en el Anexo Estadio Gran Canaria

El festival Love the 90’s llega por primera vez a Gran Canaria

El festival Love the 90’s, el mayor espectáculo audiovisual del mundo dedicado a rememorar la música de la década de los 90, aterriza por primera vez en Gran Canaria. El próximo 15 de noviembre, en el Anexo Estadio Gran Canaria, más de quince artistas invitados harán vibrar al público con una selección de lo mejor del dance, del pop/rock y los hits del verano de aquellos años.

La producción, a cargo de Sharemusic!, ofrece un espectáculo en directo que combina grandes escenarios, el ritmo sin pausa que alterna actuaciones en directo y djs, coreografías, efectos especiales y un enorme despliegue audiovisual.

Entre los artistas que actuarán el próximo 15 de noviembre en Gran Canaria, destacan Gala, Corona, Sonique, Daise Dee (Technotronic), The Outhere Brothers o King África, entre otros. El evento contará con la presentación del popular locutor Fernandisco.

Love the 90’s repite en Tenerife

El próximo 8 de noviembre, el festival Love the 90’s también celebrará su segunda edición en Tenerife. El recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife será el lugar destinado a acoger esta celebración, que contará con la participación de más de 15 artistas invitados.