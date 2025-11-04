ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCultura

El festival Love the 90’s llega por primera vez a Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El evento da cita a más de quince artistas icónicos de la década de los 90 en el Anexo Estadio Gran Canaria

Cartel del Festival 'Love the 90's', con todos los artistas invitados.
El festival Love the 90’s llega por primera vez a Gran Canaria

El festival Love the 90’s, el mayor espectáculo audiovisual del mundo dedicado a rememorar la música de la década de los 90, aterriza por primera vez en Gran Canaria. El próximo 15 de noviembre, en el Anexo Estadio Gran Canaria, más de quince artistas invitados harán vibrar al público con una selección de lo mejor del dance, del pop/rock y los hits del verano de aquellos años.

La producción, a cargo de Sharemusic!, ofrece un espectáculo en directo que combina grandes escenarios, el ritmo sin pausa que alterna actuaciones en directo y djs, coreografías, efectos especiales y un enorme despliegue audiovisual.

Entre los artistas que actuarán el próximo 15 de noviembre en Gran Canaria, destacan Gala, Corona, Sonique, Daise Dee (Technotronic), The Outhere Brothers o King África, entre otros. El evento contará con la presentación del popular locutor Fernandisco.

Love the 90’s repite en Tenerife

El próximo 8 de noviembre, el festival Love the 90’s también celebrará su segunda edición en Tenerife. El recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife será el lugar destinado a acoger esta celebración, que contará con la participación de más de 15 artistas invitados.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza a manos de su pareja

La Gomera, lugar del lanzamiento de un globo estratosférico con cohete integrado

Santa Cruz de Tenerife acoge la XI edición del Certamen de Fotografía Informativa de Fotonoviembre 2025

Arranca la World Travel Market en la que Canarias quiere mantener el mercado británico

Accidente en la autopista de Tenerife a la altura del municipio de Candelaria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025