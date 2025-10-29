El informe valora la percepción de la ciudadanía canaria sobre la transición ecológica

Un informe elaborado por el Observatorio de Transición Justa sobre la percepción social de la transición ecológica en Canarias presentado este miércoles indica que el 65 % de la población considera que “combatir el cambio climático es una prioridad”. Además, este escrito sitúa en un 80,5 % la convicción de que este fenómeno ya está ocurriendo.

La lucha contra el cambio climático es una prioridad para el 65 % de los canarios

Este estudio busca realizar una radiografía de cómo la población del archipiélago entiende, valora y se relaciona con los procesos de transformación sostenible, para lo cual han realizado una encuesta a 394 personas a nivel autonómico y a 3.280 a nivel nacional.

De los resultados se desprende que la ciudadanía canaria identifica como principales riesgos la sequía y la disminución de los recursos hídricos (41%), mientras que en la península destacan fenómenos como las temperaturas extremas (52%) o las tormentas intensas (44%).

Transición ecológica y refugios climáticos

La percepción del proceso de transición ecológica en Canarias es positiva, ya que el 70% de la población cree que “tendrá un alto impacto en la reducción de la contaminación” y un 64% “confía en sus beneficios para la salud”.

En cuanto a los comportamientos sostenibles y la movilidad, un 71% de los encuestados reconoce que recicla, lo que convierte a esta práctica en la más extendida, seguida del control del consumo energético (29%) y el uso del transporte público (26%).

Como contrapartida, el uso del vehículo privado sigue siendo mayoritario (61%), aunque crecen los desplazamientos a pie o en transporte colectivo y la percepción del coche eléctrico es positiva, aunque persisten preocupaciones sobre el precio y la falta de puntos de recarga.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, destacó que los datos del informe vienen a apoyar las políticas que está desarrollando desde su cartera y ha apostado por el desarrollo de “refugios climáticos” en las islas, al tiempo que señaló a los incendios forestales como una de sus principales preocupaciones.

“Los refugios climáticos son espacios donde la ciudadanía puede resguardarse, tener seguridad ante los incrementos de temperatura y de la calima, que cada vez dura más en el tiempo y se repiten durante todo el año», explicó Zapata.