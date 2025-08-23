Primer partido lejos de la isla para los jugadores de Luis García que el próximo lunes jugarán ante el Córdoba en la segunda jornada de LaLiga Hyapermotion

Luis García, técnico de la UD Las Palmas. Imagen UDLP

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, espera que su equipo tenga «personalidad» y sea «fiable» también fuera de casa, ante la primera visita de la temporada 2025-2026, el próximo lunes en Córdoba, en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion.

Ver la evolución del equipo y «seguir dando pasos adelante» será uno de los objetivos en este choque, después del tropiezo como local la semana pasada frente al Andorra (1-1).

«Queremos acercarnos a lo que queremos ser, y hay que competir bien fuera de casa si quieres conseguir objetivos importantes», ha argumentado este sábado en conferencia de prensa.

El preparador ovetense no tiene ninguna duda de que el Córdoba «va a hacer las cosas muy bien este año» porque mantiene al mismo entrenador y a muchos jugadores del curso pasado, y es un conjunto que se siente «especialmente cómodo en casa».

Dudas con Viera y Jesé

Luis García no ha querido confirmar si viajarán los veteranos Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, pero sí se congratula de que ambos hayan mejorado físicamente tras la última semana de preparación.

«Jesé está cada vez mejor, entrenando bien, con energía, buscando llegar a un nivel óptimo para poder competir», ha comentado acerca del delantero, mientras que Viera «ha dado un paso importante a nivel físico», por lo que lo ve «más cerca de poder participar».

Quienes no podrán hacerlo son los lesionados Sandro Ramírez, Iván Gil y Viti Rozada, bajas confirmadas, además de Kirian Rodríguez, aún en proceso de recuperación de su enfermedad.