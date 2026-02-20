ES NOTICIA

Luis García: “La confianza en el equipo es máxima”

El entrenador de la UD, Luis García, asume las críticas, elogia al rival y confía en que una victoria cambie la dinámica

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, compareció en la previa del duelo ante el CD Castellón en el Estadio Gran Canaria y destacó la intensidad y claridad de juego del conjunto castellonense. “Es un buen equipo y por eso está donde está”, señaló, subrayando que nadie le ha regalado nada.

El técnico amarillo asumió con naturalidad las críticas tras la racha sin victorias y recordó que el equipo sigue siendo el menos goleado y el que menos ha perdido.

La confianza es máxima

Estamos quintos después de no ganar seis partidos. La confianza es máxima y todo cambia con una victoria”, afirmó, apelando al apoyo de la afición en “uno de los partidos más atractivos de la categoría”.

En el apartado deportivo, confirmó que Viera y Viti están disponibles, mientras que Sandro dependerá de sus sensaciones. También elogió el trabajo de Jesé y defendió la continuidad de su propuesta: “La idea es ser protagonistas con el balón”. Además, agradeció el respaldo interno del club y aseguró estar tranquilo ante el ruido externo.

