Luis García indicó en la rueda de prensa previa ante el Córdoba que «la afición es fundamental, jugamos para ellos y para que se sientan identificados con lo que hacemos»

Luis García: «Esperamos un partido muy competido ante un rival muy reconocible» / UD Las Palmas

En rueda de prensa en la previa frente al Córdoba CF, Luis García comentó que «al Córdoba le gusta mucho los partidos de idas y vueltas. Va a ser un partido complejo, pero estamos preparados para hacer un gran encuentro y sumar de tres».

El preparador asturiano avisa de la intención de juego de un adversario «muy intenso», que tiene «una identidad muy clara» y al que le gusta «apretar alto», situación que tratará de desactivar el conjunto amarillo para imponer el ritmo que más le interesa.

Aprender de las derrotas

En la previa a este choque, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Hypermotion, resultaba inevitable que Luis García aludiera en conferencia de prensa al duro resultado encajado el pasado domingo ante el Racing de Santander (4-1), pero asegura que la derrota más amplia del curso está masticada y digerida.

«En los caminos siempre hay obstáculos y hay que saber sortearlos. Las derrotas son parte del proceso, y a mí, lejos de hacerme pequeño, me dan mucha energía para tener los pies en el suelo, saber dónde estamos y lo que hemos conseguido hasta ahora, porque solo hay un equipo -precisamente el conjunto cántabro- que tiene más puntos que nosotros», ha relatado. Por todo ello, Luis García entiende que la herida de Santander «nos tiene que doler lo justo», y afirma que ya han pasado el duelo.

El delantero está claro

El preparador asturiano tiene claro quién jugará ante el Córdoba como delantero, aunque no lo ha revelado, pero sí ha asegurado que no tiene ningún problema con Milos Lukovic, a pesar de que ha dejado de contar con el ariete serbio en los últimos partidos, y podría causar baja en la plantilla.

Sobre el mercado de fichajes

Entre los cuatro fichajes realizados, el japonés Taisei Miyashiro ya está inscrito en LaLiga, por lo que podría debutar este sábado, y su entrenador afirma que «no hay barrera con el idioma», porque se entienden con él en inglés, y augura que el jugador pronto estará hablando español.

Con respecto al mercado de fichajes, el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, ha dejado una puerta abierta a más movimientos -de entrada o de salida-, y Luis García ha agradecido la «celeridad» con la que se ha movido la dirección deportiva para traer a cuatro futbolistas y tenerlos ya a su disposición, cuando aún restan diez días para el cierre del plazo.