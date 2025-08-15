Estreno de la UD Las Palmas en LaLiga Hypermotion 2025-2026 ante el Andorra el próximo domingo

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ve a su equipo «preparado» para el estreno en LaLiga Hypermotion 2025-2026, el próximo domingo ante el FC Andorra, y con ganas de desarrollar sobre el césped todo lo trabajado durante la pretemporada.

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas. Imagen UDLP

El técnico asturiano está «seguro» de que se verá a un equipo «valiente» y con «energía», y quiere que transmita «alegría e ilusión», así como que sea «fiel» en este primer partido en casa «a todos lo que hemos trabajado», sin olvidar que enfrente tendrán «a un buen rival».

Luis García ha eludido hablar de un sistema definido de juego porque prefiere que su equipo sea «poco previsible» para su adversario, aunque sí ha recalcado que en la fase defensiva deberán ser un equipo agresivo para recuperar cuanto antes el balón.

Por otra parte, no ha entrado a valorar posibles salidas de la actual plantilla, como los casos de los delanteros Sory Kaba y Jaime Mata; ha dicho que cuenta con ambos, aunque no hayan tenido minutos en los últimos ensayos estivales, y asegura que desde el club no le han pedido que no los utilice para evitar lesiones, por una hipotética próxima salida.

Bajas de Sandro y Kirian

El preparador ovetense ha confirmado que solo tiene las bajas de Sandro Ramírez y Kirian Rodríguez, y que podrá contar con el resto de jugadores, entre ellos los tocados Viti Rozada y Jonathan Viera.

Luis García asegura que está «tranquilo» por lo que le transmiten sus jugadores en el día a día antes de su estreno en el Estadio de Gran Canaria, y que tiene ganas de conocer el ambiente que se vive en el coliseo de Siete Palmas para intentar dar la primera alegría a los casi 23.000 abonados del conjunto isleño.

Por otra parte, ha valorado la reciente llegada del delantero centro serbio Milos Lukovic, «un muy buen rematador, que finaliza bien y es rápido», que aportará «goles» y al que le augura una «fácil adaptación» al grupo, tras incorporarse este viernes.