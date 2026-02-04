El director del Grupo de Aeropuertos de Canarias asegura en La Radio Canaria que el actual modelo de AENA garantiza la cohesión territorial y que las tasas no afectan a la conectividad ni al turismo.

Luis López Chapí defiende la coordinación con Canarias en la gestión aeroportuaria y descarta una cesión de competencias / Foto: Europa Press

El director del Grupo de Aeropuertos de Canarias, Luis López Chapí, ha asegurado hoy en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria que la solicitud del Gobierno de Canarias para participar en la gestión de los aeropuertos del Archipiélago es “razonable”, aunque aclaró que el actual marco constitucional, normativo y accionarial de AENA no permite una cesión de competencias, como la que se plantea en otros territorios.

Durante la entrevista, emitida también a través de la pantalla de Televisión Canaria, López Chapí subrayó la importancia estratégica de los aeropuertos para la economía, el turismo y, especialmente, para la movilidad y la cohesión territorial de las Islas. En ese sentido, defendió el modelo actual de AENA, basado en la solidaridad entre aeropuertos rentables y no rentables, poniendo a Canarias como “un clarísimo ejemplo”.

No obstante, reconoció que sí existe margen para avanzar en la coordinación entre el Estado y la Comunidad Autónoma, recordando la existencia de los comités de coordinación aeroportuaria y la posibilidad de estudiar nuevos mecanismos de cooperación.

Aeropuerto de Gran Canaria | Europa Press

Tasas aeroportuarias y singularidad canaria

En relación con el debate sobre las tasas aeroportuarias, López Chapí afirmó que la singularidad de Canarias ya está contemplada en el sistema actual, a través de bonificaciones por insularidad, incentivos al crecimiento de rutas y un tratamiento específico para la isla de La Palma. Según explicó, las tarifas por pasajero en los aeropuertos canarios son “mínimas” y no están afectando a la conectividad.

Asimismo, negó que el incremento de las tasas influya en la elección del destino por parte de los turistas. “En absoluto son un factor decisivo”, aseguró, citando como ejemplo el aumento reciente de plazas anunciado por compañías como Iberia Express, Binter Canarias o Jet2.

Cobro en aparcamientos para guaguas

Otro de los asuntos abordados fue el cobro de tarifas horarias a las guaguas turísticas en las zonas de carga y descarga de los aeropuertos, una medida que ha generado malestar en el sector del transporte. López Chapí justificó la decisión por la creciente masificación en determinados días y horas, especialmente en espacios de primera línea, y negó que tenga un fin recaudatorio.

“El objetivo es regular y garantizar la rotación”, explicó, añadiendo que se establecerá un tiempo de cortesía antes de aplicar la tarifa, que en aeropuertos como Tenerife Sur es de 3,30 euros la hora para una guagua de 55 plazas, “unos pocos céntimos por pasajero”.