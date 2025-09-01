El acto institucional de la LXIV edición de las Jornadas Colombinas se celebrará el sábado 6 de septiembre

Programa de las LXIV Jornadas Colombinas

Las Jornadas Colombinas arranca con una amplia programación cultural

La LXIV edición de las Jornadas Colombinas, que La Gomera dedica en esta ocasión a la paz y a la reflexión global, dará comienzo con una amplia programación cultural, en la que el humor, el teatro, el cine y la música darán forma a un programa diverso que combina espectáculos, reflexión histórica y el talento artístico de Canarias y América

El presidente, Casimiro Curbelo, hizo un llamamiento a la ciudadanía a participar en la gran variedad de actos que desde el Cabildo se ha preparado para esta edición que, “por segundo año consecutivo, no se dedica a un país americano, sino que, en este caso, centra su atención en el compromiso con la paz y en la importancia de la reflexión global en un contexto internacional aún marcado por tensiones y desafíos”. Asimismo, Curbelo matizó la importancia de, en el marco de estas jornadas, seguir poniendo en valor los vínculos de la isla con Latinoamérica.

Programación

Así, la agenda cultural de las LXIV Jornadas Colombinas dará comienzo el martes 2 de septiembre, a las 20.00 horas. Arranca con el espectáculo de humor de David Cepo, quien presenta ‘No cruces los brazos’ en el marco de la III edición del Festival Reíslas. Un show cargado de risas y con un marcado carácter participativo, en el que el público será protagonista. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

La programación continuará el miércoles 3 de septiembre, a las 18.00 horas, en la Plaza de La Encarnación de Hermigua. El espectáculo teatral ‘La farándula colombina’, a cargo de Timbiriqui Teatro junto a las compañías Uisi Uisi (Argentina) y La Kiwicha Títeres Teatro (Uruguay).

Ese mismo día, a las 19.30 horas, el Salón de Plenos del Cabildo acogerá el cinefórum “La Misión – Una Historia de América”, en el marco de la Universidad de Verano de La Gomera y en cooperación con la Universidad de La Laguna. La entrada será libre hasta completar aforo.

El jueves 4 de septiembre, la reflexión histórica llegará con la conferencia ‘Beatriz de Bobadilla’, impartida por el historiador Rodrigo Costoya, especialista en Historia de América. La cita será en el Salón de Plenos del Cabildo, a partir de las 20.00 horas.

En paralelo, la Casa de la Cultura de Valle Gran Rey se llenará de música con el concierto “Canarias & Venezuela”, de la mano de José Manuel Ramos y Fabiola Socas.

La música será la gran protagonista del viernes 5 de septiembre con dos propuestas en simultáneo. A las 20.00 horas, la Casa de la Aduana de San Sebastián acogerá el espectáculo “Cuarteto Piazzoll”.

Acto Institucional

El acto institucional se celebrará el sábado 6 en la Plaza de la Iglesia de La Asunción a partir de las 19:00 horas. Va a contar con la conferencia central a cargo de Josep Borrell, exministro y expresidente del Parlamento Europeo. Esa misma jornada, la música del grupo Bombai llenará la Plaza de las Américas en San Sebastián a partir de las 21:30 horas.