Curbelo presenta la programación de las LXIV Jornadas Colombinas

Redacción RTVC
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, junto a la consejera insular de Cultura, Rosa Elena García, y el consejero insular de Deportes, Guillermo Medina, presentan este martes la programación de las LXIV Jornadas Colombinas.

Este año los actos estarán dedicados a la paz y la reflexión global, además de que se conmemorará la partida de Cristóbal Colón hacia el descubrimiento de América.

El programa de actos comienza el martes 2 de septiembre y se extiende hasta el día 19 de este mismo mes, con actividades culturales, musicales, teatrales y literarias en los seis municipios. Así, el acto institucional se celebrará en la Plaza de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, el sábado 6 de septiembre.

