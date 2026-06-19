Macron viste a cientos de clubes, federaciones y organismos deportivos de todo el mundo

El Club Baloncesto Gran Canaria ha escogido a Macron como su nuevo proveedor de material deportivo para las próximas cinco temporadas, iniciando la colaboración entre ambas entidades este próximo curso 2026/2027.

Imagen cedida.

Fundada en 1971 en Bolonia, Italia, Macron se ha consolidado como una de las principales referencias europeas en el sector de la ropa deportiva. Especializada en el diseño, desarrollo y producción de equipaciones técnicas de alto rendimiento, la firma italiana ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas, manteniendo siempre su apuesta por la innovación, la calidad de los materiales y la atención al detalle como señas de identidad.

Cientos de clubes

En la actualidad, Macron viste a cientos de clubes, federaciones y organismos deportivos de todo el mundo, manteniendo una destacada presencia en competiciones nacionales e internacionales de primer nivel. En este sentido, es la marca que viste a la selección italiana de baloncesto, o a clubes como el Crystal Palace de la Premier League de fútbol, o a la Real Sociedad en España. La marca colabora con entidades de referencia en disciplinas como el fútbol, el rugby, el baloncesto o el voleibol, además de ser proveedor técnico de diferentes selecciones y organizaciones deportivas.

«El Club Baloncesto Gran Canaria es una organización prestigiosa y consolidada dentro del baloncesto español y europeo, y estamos encantados de comenzar este camino juntos», afirmó Gianluca Pavanello, CEO de Macron.

Líneas de ropa

«Su historia, su fuerte identidad regional y su ambición deportiva constituyen la base ideal para desarrollar colecciones que combinen rendimiento, innovación y un auténtico sentido de pertenencia. Nuestro objetivo es crear equipaciones de juego y líneas de ropa que reflejen fielmente el espíritu del club y su vínculo con sus aficionados», expresó.

El Club Baloncesto Gran Canaria suma así la experiencia y prestigio internacional de Macron a esta nueva etapa que se inicia con la campaña 26/27.