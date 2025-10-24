El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reacciona así al anuncio de Trump de «ataques por tierra»

Maduro ordena una huelga «general, insurreccional» en caso de un ataque contra Venezuela. EP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha exhortado a la sociedad a emprender «una huelga general, insurreccional, revolucionaria» si se diese en el país un ataque que subvirtiera la soberanía del Estado. Todo ello, tras el anuncio del mandatario estadounidense, Donald Trump, de ataques por tierra, pese a que no ha indicado en qué país o países.

«Si algún día se atrevieran (las fuerzas extranjeras) por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical», ha afirmado Maduro en un discurso recogido por la cadena Globovisión.

En este sentido, ha instado a la sociedad venezolana a que «si se atrevieran, hermanos y hermanas, tomen esto como una orden«. «La orden está dada», ha apostillado.

Milicias Bolivarianas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Asimismo, ha defendido que, en ocasiones anteriores, «una llamada bastó para que no se moviera un alfiler en el país y para que se activaran los cuerpos combatientes armados de la clase obrera, las Milicias Bolivarianas y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana«.

Trump, que autorizó a la CIA a desarrollar operaciones en Venezuela, mientras que el presidente del país caribeño, ha anunciado que, tras los bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, el siguiente paso en la campaña militar de Estados Unidos contra el narcotráfico serán ataques terrestres, aunque no ha especificado en dónde.

Por su parte, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue indefinido de tropas y recursos en cinco provincias, ampliando la movilización original de 15.000 soldados que siguió al primer ataque estadounidense contra embarcaciones. Además, este mismo jueves, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha afirmado que Caracas está consolidando «el poder militar para defender a Venezuela de las amenazas de Estados Unidos», tras el inicio de ejercicios militares en cinco estados venezolanos.