Junto al mal estado del mar, este miércoles tendremos también temperaturas que pueden superar los 30ºC en zonas del sur y oeste de Gran Canaria

Piscinas naturales de Bajamar, La Laguna. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

Canarias mantiene la situación de prealerta por fenómenos costeros ante el fuerte oleaje que sigue afectando a las costas del archipiélago. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en algunas zonas del norte se podrían registrar olas de hasta tres metros de altura, por lo que se recomienda precaución en playas, puertos y zonas costeras.

Especial atención con la pleamar, ya que al estar bajo el influjo de mareas vivas suele tener una mayor amplitud.

A las condiciones marítimas adversas y al viento se suma este miércoles un aumento de las temperaturas y la presencia de calima en altura, aunque esta última será poco significativa y tenderá a disiparse con el paso de las horas.

En las islas orientales, la previsión meteorológica apunta a un cielo nuboso en el norte de Gran Canaria, con apertura de claros durante las horas centrales del día. En el resto de zonas, predominará el ambiente poco nuboso o despejado, con ligera calima afectando principalmente a las cumbres.

Para Lanzarote y Fuerteventura se esperan cielos poco nubosos, con algunos intervalos durante las primeras y últimas horas del día, además de calima ligera en altura.

Ascenso de las temperaturas

Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso, especialmente en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria, donde se podrían alcanzar los 30ºC e incluso los 34ºC de forma local. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.

El viento soplará del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en los litorales del sureste y noroeste, aunque se prevé que amainará a partir del mediodía. En las zonas de cumbre, el viento será moderado de componente este.

Por su parte, la provincia occidental presentará cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte y ligera calima en niveles altos.

Las autoridades recuerdan la importancia de mantener la precaución en la costa, especialmente en paseos marítimos y zonas de baño, y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras se mantenga la prealerta.