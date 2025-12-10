ES NOTICIA

El mal tiempo obliga a desviar varios vuelos de La Palma y El Hierro

Redacción RTVC
Cuatro aviones que debían aterrizar en La Palma acabaron en Tenerife, y un vuelo entre Tenerife y El Hierro tuvo que regresar a su origen por el mal tiempo

Nubosidad en el aeropuerto de La Palma. Imagen de archivo Europa Press
Este miércoles, las condiciones meteorológicas adversas que afectan al archipiélago obligaron a desviar a los aeropuertos de Tenerife varios vuelos con destino a La Palma y El Hierro. En total, las aerolíneas redirigieron cuatro aviones que se dirigían a La Palma: dos aterrizaron en Tenerife Norte y otros dos en Tenerife Sur. Además, un vuelo que cubría la ruta entre Tenerife y El Hierro no pudo completar su aproximación y regresó a la isla de Tenerife.

El episodio coincide con el paso de un pequeño frente que ha dejado niebla y fuertes rachas de viento, lo que ha generado incidencias operativas en el tráfico aéreo.

AENA ha informado a través de sus canales oficiales que el aeropuerto de La Palma se encuentra en situación de meteorología adversa y recomienda a los pasajeros consultar con sus compañías aéreas para conocer el estado actualizado de cada vuelo.

Además de los desvíos, las autoridades mantienen la prealerta en el archipiélago y han activado avisos amarillos por viento y mala mar, lo que sigue afectando tanto a la operativa aérea como marítima.

