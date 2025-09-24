ES NOTICIA

‘Malavita’, una comedia de mafiosos con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer

Gabinete de Prensa
La película sigue a la familia Manzoni, una conocida familia mafiosa americana que se traslada a un pequeño pueblo de Normandía bajo un programa de protección de testigos

Este viernes, a las 23:30 horas, Televisión Canaria pone el broche de humor a su programación con la película ‘Malavita’, una comedia de mafiosos dirigida por el cineasta francés Luc Besson.

Basada en la novela «Badfellas», de Tonino Benacquista, cuenta con un reparto de lujo encabezado por Robert De Niro y Michelle Pfeiffer, que encarnan al matrimonio Manzoni, junto a Dianna Agron y John D’Leo ,como sus hijos adolescentes, y Tommy Lee Jones, en el papel del agente del FBI encargado de su protección.

La trama sigue a los Manzoni, una conocida familia mafiosa americana que se traslada a la región francesa de Normandía bajo un programa de protección de testigos del FBI. Aunque hacen lo posible para adaptarse a su nuevo estilo de vida, enseguida se verán obligados a utilizar los viejos métodos para solucionar los problemas familiares y, al mismo tiempo, protegerse de los asesinos enviados por sus antiguos compañeros, ahora encarcelados.

Esta comedia negra es una adaptación de «Badfellas», novela de Tonino Benacquista.

