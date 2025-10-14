Esta especie marina se encuentra amenazada debido al cambio climático

La mantelina, una especie marina común en Canarias, se enfrenta a una creciente amenaza debido al cambio climático. Para estudiar su estado y protegerla, este martes se realizó un operativo de marcaje de ejemplares en la playa de Los Cristianos, en el sur de Tenerife.

La mantelina: un animal común que se encuentra en peligro de extinción / Imagen del Gobierno de Canarias

El proceso, liderado por el investigador principal David Jiménez, consistió en capturar las mantelinas con redes especiales para luego realizarles un exhaustivo protocolo. Hasta el momento, este operativo ha conseguido marcar a 140 mantelinas.

Especies monitorizadas

El protocolo que ha seguido este operativo incluyó medir, pesar, extraer muestras de sangre y realizar ecografías para evaluar la salud de los animales. Mientras, el paso final consistió en colocar marcas acústicas que permitan a los investigadores seguir su desplazamiento una vez liberadas.

“Este tipo de marcaje nos dará datos sobre su comportamiento, como el tiempo que pasan cerca de la costa o hacia dónde se desplazan”, explicó Jiménez.

Hasta ahora, se han marcado 140 ejemplares, un esfuerzo crucial para recolectar información que ayude a conocer mejor la biología y ecología de una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción.

Con el apoyo de esta investigación, los científicos esperan poder diseñar estrategias más efectivas para conservar a la mantelina y mitigar el impacto del cambio climático en su hábitat.