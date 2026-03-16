Manuel Merillas y Sara Alonso conquistan Acantilados del Norte en La Palma

Manuel Merillas y Sara Alonso dominaron Acantilados del Norte, tercera prueba de las Skyrunner World Series 2026, sobre 29 kilómetros de senderos salvajes en la costa norte de La Palma

Frederic Tranchand y Manuel Merillas durante un tramo que hace honor al nombre de la prueba palmera, Acantilados del Norte Skyrace / Copyright/SWS

Manuel Merillas y Sara Alonso pusieron firma española a una jornada de máximo nivel en Acantilados del Norte Skyrace, tercera prueba de las Skyrunner World Series 2026, disputada sobre un trazado lineal de 29 kilómetros por el histórico GR 130 o Camino Real de la Costa, entre Santo Domingo de Garafía y Barlovento, en el norte de La Palma. La carrera, con más de 2.000 metros de desnivel acumulado entre barrancos, cañones y acantilados volcánicos colgados sobre el Atlántico, volvió a demostrar por qué está considerada una de las pruebas más salvajes, técnicas y espectaculares del calendario internacional.

La cita palmera marcaba además el primer gran capítulo europeo del circuito tras las dos pruebas iniciales disputadas en Sudamérica, lo que elevó el interés competitivo por la presencia de varios de los grandes especialistas continentales. En ese escenario de dureza constante, senderos estrechos y descensos muy técnicos, Merillas resolvió un intenso duelo con Frédéric Tranchand, mientras Sara Alonso dominó la carrera femenina de principio a fin y firmó además el récord del recorrido.

Merillas golpea en el momento decisivo

La carrera masculina respondió desde el inicio al nivel que prometía la lista de salida. Los primeros kilómetros, rápidos y exigentes sobre senderos volcánicos y pasos estrechos junto al océano, fueron seleccionando el grupo delantero hasta dejar el desenlace en manos de dos corredores. Manuel Merillas y Frédéric Tranchand se marcharon por delante y sostuvieron un pulso de enorme intensidad sobre un trazado que castiga tanto las piernas como la concentración.

El leonés terminó imponiendo su ley en el tramo final, donde volvió a demostrar su capacidad para leer la montaña y moverse con precisión en el terreno más delicado. Su ataque en el último descenso resultó definitivo y le permitió cruzar la meta en 2h31.54, con 1.18 de ventaja sobre Tranchand. El tercer puesto fue para Alain Santamaría, que completó el podio a 4.15 del vencedor y remató una gran actuación del bloque español en una de las pruebas más duras del arranque de temporada. El riojano venia de ganar Half de la Transgrancanaria 2026, una exigente prueba de 23 kilómetros y 1.817 metros de desnivel positivo

Merillas se reencuentra con su mejor versión

La victoria tenía además una carga personal evidente para Manu Merillas, que ya conocía bien esta carrera. El corredor español recordó tras la meta su paso por Acantilados en 2021, cuando compitió enfermo, y dio valor al trabajo acumulado durante los últimos meses. “Corrí Acantilados en 2021 con el virus de la COVID e intenté dar lo mejor de mí, pero sufrí muchísimo. El resultado de hoy ha sido la recompensa a cinco meses de duro entrenamiento, en los que solo te preocupas por el rendimiento y los resultados”.

Merillas también subrayó el valor competitivo del triunfo ante un rival del calibre de Tranchand y en una temporada que se presenta muy abierta. “Es muy gratificante ganar a Frederic porque es realmente fuerte, igual que el resto de atletas que han estado aquí. Estamos hablando de algunos de los mejores skyrunners del mundo. Tengo la sensación de que esta va a ser una de las temporadas de skyrunning más emocionantes hasta la fecha y esta victoria me da confianza para lo que viene”.

Sara Alonso manda de salida a meta

En la carrera femenina no hubo espacio para la especulación. Sara Alonso salió decidida a asumir el mando desde el principio y construyó su victoria con una mezcla de ritmo, control y fortaleza mental sobre un recorrido que no permite un solo respiro. La vasca abrió hueco desde los primeros compases mientras Patricia Pineda intentaba sostener la persecución y Marta Martínez se mantenía en posiciones de podio.

La corredora de Asics no cedió en ningún momento. Lideró toda la prueba y acabó imponiéndose con un crono de 3h00.43, nuevo récord de la carrera, tras una actuación muy sólida en uno de esos recorridos donde no basta con correr rápido, sino que hay que saber sufrir y mantener la precisión en cada apoyo. Pineda terminó segunda a 5.29 y Marta Martínez cerró el podio a 6.47 de la vencedora.

Una victoria que refuerza su regreso

El triunfo de Sara Alonso en La Palma tuvo un valor que fue más allá del cronómetro. La corredora vasca no solo dominó la prueba de principio a fin y rozó la barrera de las tres horas, sino que además confirmó su buen momento competitivo después de un inicio de temporada condicionado por los problemas físicos. “Tenía tres objetivos para esta carrera, ser competitiva, ganar la carrera e intentar bajar de las tres horas. Conseguí los dos primeros. Intenté apretar fuerte para bajar de las tres horas, pero al final de la carrera había una subida muy empinada y ya no pude apretar más”, explicó la guipuzcoana.

Después, al valorar el alcance personal del triunfo, añadió “Una carrera que, después de que en enero me dijeran que tenía que estar un mes sin hacer deporte, sabe incluso más que a una victoria. Una victoria como otras veces, después de una caída, todo se saborea aún más sabiendo de dónde vienes. Sabiendo que el margen de mejora sigue ahí, pero que las ganas de sufrir y luchar siguen intactas. Me voy con 2 de los 3 objetivos cumplidos, sentirme competitiva y agarrar la cinta. Y me he quedado a solo 40 segundos de bajar de esas 3 horas. Habrá que volver”.

Un skyrace con paisaje y memoria

Acantilados del Norte no solo sobresale por su dureza deportiva. La prueba ha construido una personalidad propia al apoyarse en un sendero histórico del norte de La Palma, utilizado durante años por pescadores y vecinos, y convertirlo en un escaparate internacional del skyrunning. Su trazado entre mar y montaña, entre laderas abruptas, pequeños núcleos y balcones naturales sobre el Atlántico, da a la carrera una identidad muy distinta dentro del circuito. Además, la alternancia anual del sentido del recorrido entre Garafía y Barlovento refuerza su vínculo con el territorio.

Con esta tercera cita ya resuelta, las Skyrunner World Series 2026 siguen ganando voltaje competitivo y confirman que el bloque español ha arrancado con enorme fuerza. La próxima parada del circuito será la Calamorro Skyrace del 11 de abril, otra estación importante dentro de una temporada que apunta a muy disputada.