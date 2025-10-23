INFECAR será el lugar en el que Manuel Turizo haga cantar y bailar a miles de personas este 1 de noviembre

Manuel Turizo llega a Gran Canaria este 1 de noviembre

El fenómeno de la música urbana y pop latino, Manuel Turizo, ha fijado un encuentro imperdible con sus seguidores canarios. El artista colombiano actuará en Gran Canaria el sábado 1 de noviembre de 2025, como parte de su extensa Gira 2025. El lugar elegido para acoger este evento es la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), ubicada en Las Palmas de Gran Canaria.

Su repertorio incluirá tanto los hits globales que lo han catapultado a la fama como material fresco de sus más recientes lanzamientos.

La inclusión de Gran Canaria en este tour global refuerza la posición de la isla como un punto clave en el circuito de grandes conciertos. INFECAR, conocido por su capacidad para albergar eventos de esta magnitud, se prepara para ofrecer un espectáculo de alto nivel.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto ya están a la venta. Se pueden adquirir en las plataformas oficiales Tomaticket.es y Entrees.es.