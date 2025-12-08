Mar Correa, natural de La Gomera, es la primera futbolista nacida en la isla colombina que juega en el club blanquiazul

Mar Correa refleja la ambiciosa apuesta del CD Tenerife Femenino por su cantera / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino continúa consolidando su proyecto de cantera con un mensaje claro: el futuro del club se construye desde la base. La trayectoria de Mar Correa Brito, primera jugadora gomera en incorporarse a la estructura blanquiazul, se ha convertido en uno de los ejemplos más inspiradores de esta apuesta estratégica por el talento joven de todas las islas.

Con tan solo 11 años, Mar, forma parte de la base del CD Tenerife Femenino después de destacar en los campus formativos organizados por el club en La Gomera. Su evolución, marcada por el esfuerzo, la disciplina y la ilusión, ilustra a la perfección el modelo de trabajo que define la cantera tinerfeña: acercar oportunidades reales a niñas de todo el archipiélago y ofrecer una formación integral, tanto deportiva como personal. “Me gustaría ser futbolista profesional, es algo que siempre he soñado y creo que con disciplina puedo llegar a serlo algún día” señala Mar Correa.

Su incorporación simboliza la expansión territorial del proyecto formativo blanquiazul, que ya trasciende de Tenerife para llegar con fuerza a otras islas. “Creo que tengo buena visión de juego y destaco por mi velocidad” expresa la joven futbolista. La apuesta por detectar talento en La Gomera y acompañar su desarrollo evidencia el compromiso del club con un modelo abierto y profundamente canario.

Entre La Gomera y Tenerife

La camiseta blanquiazul, el escudo y los entrenamientos en las instalaciones del club se han convertido ya en parte de la rutina de Mar, que vive esta etapa con una motivación contagiosa. Sus primeras sesiones con el equipo reflejan naturalidad, compromiso y un crecimiento continuo que confirma la visión del cuerpo técnico. La joven jugadora colombina, estudia en su centro educativo de La Gomera de lunes a jueves donde confiesa que “hago las tareas y estudio para poder tener el fin de semana libre”, viajando los viernes hasta Tenerife donde entrena y juega con el conjunto blanquiazul, en una rutina que ya considera habitual en su vida. Trayectos que, tras el respaldo de la compañía naviera, Fred. Olsen Express, como empresa patrocinadora del club, y su apuesta por el fútbol femenino, es completamente gratuito para la jugadora.

Cada paso de Mar dentro del CD Tenerife femenino demuestra que la cantera blanquiazul es hoy uno de los pilares más sólidos del proyecto deportivo. Para el club, su historia no es un caso aislado, sino la confirmación de una línea de trabajo que seguirá creciendo: formar a las futbolistas del mañana desde el arraigo, la igualdad y la excelencia.