Marcha pacífica de los taxistas de Puerto de la Cruz

Redacción RTVC
Los taxistas de Puerto de la Cruz protestan por «el abandono del sector por parte del consistorio» y contra el intrusismo

Los taxistas de Puerto de la Cruz protestan contra lo que consideran «abandono de la gestión municipal». Medio centenar de conductores han recorrido las calles del municipio en una marcha pacífica. Consideran que ese abandono está repercutiendo negativamente en este gremio.

Temen la competencia desleal de las guaguas turísticas que pretende implantar el Cabildo de Tenerife. Aseguran que ese tipo de transportes va a repercutir negativamente en los trabajadores. Este tipo de transportes conlleva «pérdidas para el sector de hasta el 80».

Este tipo de intrusismo, insisten, no va a beneficiar a las más de 50 familias que dependen del taxi en este municipio turístico del norte de Tenerife.

Consideran además que ha habido «desidia por parte del ayuntamiento», al querer implantar un servicio sin contar con la opinión de los taxistas.

