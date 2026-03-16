Agentes de la Policía Local interceptaron al infractor tras observar que fumaba mientras conducía el vehículo de transporte público

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria denunció durante la tarde de este domingo a un conductor de taxi que operaba de forma irregular. Los agentes localizaron al infractor en el marco de las labores de vigilancia ordinaria, confirmando que el individuo carecía del título habilitante necesario para ejercer dicha actividad profesional y que, además, arrojó un resultado positivo en el test de drogas realizado en el lugar.

Denunciado un taxista de Las Palmas de Gran Canaria al dar positivo en drogas y circular sin licencia | @POLICIALPA

Denunciado por varias infracciones

El suceso tuvo su origen cuando los efectivos de la Unidad de Tráfico se percataron de que el conductor de un taxi circulaba mientras fumaba en el interior del vehículo, un hecho que motivó el alto inmediato por parte de la patrulla para proceder a la identificación del varón.

Tras detener el coche, los policías comprobaron que el sujeto no contaba con el permiso municipal obligatorio para prestar el servicio de taxi. La inspección del vehículo reveló además otras irregularidades, ya que el taxímetro carecía de la inspección reglamentaria exigida por la normativa vigente para garantizar el cobro correcto a los usuarios.

Ante el comportamiento del sospechoso, la patrulla decidió someter al conductor a una prueba de detección de sustancias estupefacientes. El test confirmó un resultado positivo, lo que agrava la responsabilidad del implicado en relación con la seguridad vial.