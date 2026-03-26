El Ayuntamiento presenta a las fuerzas policiales un protocolo pionero que ya suma seis locales adheridos para proteger a las víctimas

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz presentó hoy un protocolo contra la violencia sexual en el ocio nocturno. La jornada formativa reunió a la Policía Nacional y Local para mejorar la prevención en entornos turísticos. Esta herramienta busca garantizar espacios seguros mediante una respuesta coordinada entre las autoridades y los empresarios del sector.

El Puerto de la Cruz refuerza la seguridad nocturna contra el acoso sexual / Ayuntamiento Puerto de La Cruz

El consistorio portuense ejecuta esta medida pionera impulsada originalmente por el Cabildo de Tenerife. El proyecto ya cuenta con la participación activa de seis establecimientos de la ciudad turística. David Hernández, edil de Igualdad, destacó la importancia estratégica de esta unión para proteger a la ciudadanía.

Prevención en el ocio nocturno

Los entornos nocturnos presentan riesgos específicos por factores como el consumo de alcohol o la gran afluencia de público. Por ello, el protocolo establece pautas claras para una detección temprana de situaciones de acoso. Las autoridades consideran fundamental actuar con coherencia y perspectiva de género en todos los locales adheridos.

La iniciativa refuerza la identidad del municipio como un destino que apuesta por la convivencia sana y respetuosa. El Ayuntamiento agradece la implicación de los servicios sociales y profesionales especializados en este compromiso colectivo. Todos los sectores trabajan unidos para erradicar las estructuras que normalizan la violencia sexual.

Formación y respuesta policial

La jornada de hoy dota a los agentes de habilidades específicas para intervenir de manera eficaz y respetuosa. No basta con conocer la herramienta técnica según explicaron los responsables durante la sesión formativa. Los profesionales deben centrar sus actuaciones en los derechos de las víctimas en todo momento.

Expertas como Araceli Sánchez y Cristina Tejera aportaron su experiencia práctica en la atención integral de crisis. La coordinación interinstitucional permite que los cuerpos de seguridad actúen con mayor rapidez ante cualquier incidente. Esta formación permanente constituye un pilar básico para la implementación real del protocolo en la calle.

El documento final representa un compromiso firme para sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir. Las técnicas municipales abordaron los aspectos clave para aplicar estos recursos de forma inmediata y efectiva. Puerto de la Cruz da así un paso decisivo hacia un ocio libre de miedos y agresiones.