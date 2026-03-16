Segunda semana de movilizaciones por un nuevo marco propio para los médicos que aseguran que las negociaciones con el Ministerio de Sanidad están enquistadas

Declaraciones: Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médico Canario / Levy Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canaria / Adasat Goya, director del Servicio Canario de Salud

Los médicos de Canarias han vuelto a salir a la calle para reivindicar un estatuto propio al Ministerio de Sanidad con quien el diálogo está enquistado, aseguran. Los facultativos en las islas están llamados a secundar esta segunda semana de huelga convocada a nivel nacional.

El Sindicato Profesional de Médicos (CESM) recuerda a la consejera regional de Sanidad, Esther Monzón, y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, «que la movilización también está motivada en Canarias por su falta de sensibilidad por este aspecto vital para el colectivo médico, como es el estatuto propio y el nulo compromiso de cumplimiento hasta la fecha, de los acuerdos de fin de huelga de 2023».



El sindicato recalca que «cualquier mejora que se alcance en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad deberá ser aplicada directamente por la Consejería de Sanidad en el territorio canario» e insiste en que «las reivindicaciones propias de Canarias son irrenunciables y continúan pendientes de cumplimiento».



Entre ellas, refiere la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades autónomas de España para todas las categorías del SCS, el traslado abierto y permanente, operativo a partir de enero de 2026 y una mejora salarial de las horas de guardia para médicos residentes y especialistas.



A juicio de la organización, «estas demandas son esenciales para evitar la fuga de talento y garantizar el futuro de la sanidad pública en Canarias».

Huelga de médicos por un nuevo Estatuto Marco. Imagen RTVC

Datos de seguimiento según Sanidad

La Consejería de Sanidad ha informado de que la huelga convocada este lunes en todo el país por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 14,06 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

De los 7.100 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.466, de los que 628 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud en Gran Canaria la secundaron 337 de los 1.786 efectivos afectados, lo que representa el 18,87 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 269 de los 2.106, es decir, del 12,77 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 27 de los 282 profesionales afectados por la huelga, el 9,57 por ciento, en Fuerteventura la secundaron cuatro de los 316 afectados, es decir, el 1,27 por ciento. Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 3,68 por ciento, puesto que acudieron a la huelga seis de los 163 afectados, mientras que en El Hierro y en La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de este lunes, que cuenta con 1.302 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.