El parón afecta a todos los médicos y facultativos fijos, temporales y en formación del Servicio Canario de la Salud

El Sindicato de Médicos de Canarias amplía hasta el 20 de marzo la huelga en el Servicio Canario de Salud

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha ampliado en un día más la jornada de huelga prevista inicialmente para el próximo 19 de marzo. El colectivo lo ha informado como «una advertencia» a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, de «aumentar» las medidas si no se iniciaban negociaciones con el comité de huelga.

El parón se ha extendido hasta el 20 de marzo en todo el Servicio Canario de la Salud, afectando de este modo a los médicos y facultativos fijos y temporales y en formación (MIR).

Esta huelga ha sido convocada coincidiendo con la huelga estatal que se desarrollará entre el 16 y 20 de marzo para reclamar un Estatuto Médico y Facultativo y que, esta organización sindical, como miembro de APEMYF (una agrupación a nivel estatal de 16 organizaciones médicas), apoya «sin fisuras».

Desde el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias muestran su «preocupación» ante esta decisión de «extrema presión» a la que han tenido que recurrir debido a la «completa cerrazón» de la administración sanitaria, que no avanzaría «ni un ápice» en las demandas que los profesionales llevan «años» reclamando.

Demandas

La demanda más relevante de todas las expuestas es la de disponer de una mesa de negociación propia para el colectivo, así como la constitución de Juntas de Personal propias. «La Consejera de Sanidad está en disposición de poder avanzar en estas materias. Ignorando a los médicos no va a desaparecer el problema. Escuchándolos con voz propia, se pone la primera piedra para construir la solución», advierten desde el Sindicato.

El sindicato profesional, que dispondría de informes jurídicos que avalan sus pretenciones, propone «diálogo y negociación» al Ejecutivo regional. Sin embargo, exponen, «no ayuda en absoluto» que los responsables de la Sanidad en el Gobierno «se empeñen en medidas de represalia» contra los médicos, como la «cancelación» de días de libre disposición y vacaciones por la jornada de huelga.

«O se escucha a los médicos y facultativos, o de lo contrario, el sistema nacional de salud y el canario, no tardarán mucho más en verse absolutamente desbordados ante la huida de sus mejores profesionales al sector privado o a otros países que les respetan y tratan con condiciones laborales y retributivas bastante mejores».