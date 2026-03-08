ES NOTICIA

SEMCA anuncia una huelga de médicos en Canarias para el 19 de marzo

RTVC / Europa PRESS
Así lo ha informado la organización sindical en un comunicado en el que explica que a la misma están llamados todos los médicos y facultativos

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha anunciado una huelga para el 19 de marzo en el Servicio Canario de la Salud (SCS) en el contexto de la convocatoria estatal para reclamar un Estatuto Médico y Facultativo independiente del Estatuto Marco.

Así lo ha informado la organización sindical en un comunicado en el que explica que a la misma están llamados todos los médicos y facultativos del SCS fijos y temporales, así como a los que se encuentran en periodo de formación (MIR y análogos).

Por su parte, SEMCA ha señalado que esta huelga ha sido convocada en el contexto de la huelga estatal que se desarrollará entre el 16 y 20 de marzo para reclamar un Estatuto Médico y Facultativo independiente del Estatuto Marco firmado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos de UGT, CCOO, CSIF y SATSE.

Además, el sindicato canario ha reclamado hasta once demandas «históricamente desatendidas por los diversos responsables políticos que han ocupado los sillones de la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud».

En este sentido, ha apuntado que la más relevante es la exigencia de una mesa de negociación propia para los médicos y facultativos, así como la constitución de Juntas de Personal propias.

Finalmente, SEMCA ha agregado que en una carta dirigida a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y al director del SCS, Adasat Goya, les ha hecho constar que, de no recibirse propuesta de reunión negociadora antes del 10 de marzo, el Comité de Huelga valorará la puesta en marcha de nuevas medidas de presión.

