María Antonieta Hernández reclama más apoyo laboral para las trabajadoras que sufren la menopausia.

Según la bióloga e ideóloga de Menopausia sin Reglas, solo un 5% de las empresas españolas han ofrecido medidas de ayuda para empleadas que sufren este evento natural.

María Antonieta Hernández, bióloga e ideóloga de Menopausia sin Reglas / Foto: La Radio Canaria.



La menopausia sigue siendo un tabú en el entorno laboral. Así lo ha advertido la bióloga e ideóloga de Menopausia sin Reglas, María Antonieta Hernández, quien ha reclamado la creación de protocolos y medidas adaptadas para acompañar a las mujeres en esta etapa vital. “Ha habido mucho desconocimiento y también miedo por parte de las trabajadoras a expresar que atraviesan signos que pueden llegar a ser incapacitantes”, ha señalado en una entrevista en el programa Roscas y Cotufas de la Radio Canaria.

Entre las medidas que ha propuesto, Hernández ha destacado la flexibilización de horarios para quienes han sufrido insomnio o sofocos nocturnos, la regulación de la temperatura en los centros de trabajo o la adaptación de uniformes con tejidos más transpirables. También ha subrayado la necesidad de formar tanto a los equipos directivos como a las propias mujeres, ya que “no todas han identificado determinados síntomas como parte del proceso de la perimenopausia”.

«Para poder entender y empatizar primero que nada debes conocer»

La bióloga ha recordado que apenas un 5% de las empresas han aplicado algún tipo de medida de acompañamiento, a pesar de que la mitad de la población pasa por este proceso. Por ello, ha insistido en que “hablar de menopausia es hablar de igualdad” y ha valorado el apoyo de instituciones como el Instituto Canario de Igualdad, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas en la organización de jornadas divulgativas.

Asimismo, Hernández ha explicado que la Consejería de Sanidad ha comenzado a trabajar en protocolos específicos en los centros de salud, con la participación de matronas y profesionales sanitarios que podrían detectar signos tempranos asociados a la perimenopausia. Ha señalado que este paso sería clave para que las mujeres reciban atención antes de que los síntomas afecten de manera significativa a su vida personal y laboral.