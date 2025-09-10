El ministro habló sobre estas colas de turistas en el control de pasaportes durante el pleno de control al Gobierno del Congreso

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, consideró “puntuales” las colas de turistas en el control de pasaportes del aeropuerto de Tenerife Sur, y defendió que se ha incrementado un 40% el personal dedicado a revisar la documentación de estos viajeros.

Marlaska considera “puntuales” las colas en el aeropuerto de Tenerife Sur / Archivo RTVC

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido preguntó en el pleno de control al Gobierno del Congreso, esta mañana, por las medidas que Interior va a tomar para evitar “nuevas escenas de colas lamentables” en el control de pasaportes canarios, en especial Tenerife Sur, ante la llegada de la temporada alta del turismo británico que se avecina para el próximo mes de octubre.

Por otro lado, Valido lamentó que esas colas se produzcan también en Fuerteventura, “y ya no solo en temporada alta”.

Intervención de Valido

«Le pregunté en diciembre sobre este asunto, y me dijo que estaban incrementando efectivos, y que habían hablado con Aena» para evitar que coincidieran determinados vuelos.

El problema “no es puntual, si han hablado con Aena, Aena no ha hecho nada, y si se han incorporado efectivos, no son suficientes”, se quejó, antes de lamentar que la prensa británica denunciara estas colas con titulares que reprochan el “caos aeroportuario”.

La diputada se refirió a las negociaciones para ceder gestión aeroportuaria a Cataluña y País Vasco, defendiendo que también el Estatuto de Canarias recoge la posibilidad de compartir esa gestión con la administración central.

Y concluyó lamentando que «parece mentira» que suceda esto «en un Gobierno con un ministro canario«.

Incremento en los medios técnicos

Marlaska respondió que “usted sabe que a Canarias viajan muchos turistas de los considerados como de tercer país, los cuales requieren un mayor control de pasaporte«.

Además, insistió en que «hemos incrementado el personal un 40%«, y lamentó que «en ocasiones se producen pequeños desfases entre llegadas y salidas de vuelos, imputables a las compañías aéreas. Son incidentes puntuales, y lo prueba el hecho de que no está el asunto en los medios un día sí y otro también”.

«Esto no es complacencia, estamos trabajando con Aena y las compañías aéreas para evitar cuellos de botella», recordó el ministro, que ha puesto en valor la importancia del turismo para el crecimiento económico.

Además, recordó que su departamento ha incrementado también los medios técnicos, como cabinas de control automático de pasaportes. “Y lo seguiremos haciendo”.