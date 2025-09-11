La galería Guillermo de Osma reúne por primera vez en diálogo a Martín Chirino y Manuel Rivera en una muestra de más de veintena obras

Exposición en la galería Guillermo de Osma, en Madrid. Imagen cedida por la galería

La galería Guillermo de Osma inaugura, en el marco del programa Apertura Madrid Gallery Weekend, una exposición histórica que reúne por primera vez en diálogo a Martín Chirino y Manuel Rivera, dos de los artistas españoles que revolucionaron la plástica del siglo XX a través del trabajo con el metal.

La exposición ‘Chirino-Rivera: modular el metal’, que se inaugura este jueves 11 de septiembre, estará abierta al público hasta el próximo 14 de noviembre.

A partir de los años 50, Chirino y Rivera fueron figuras fundamentales en la construcción de la abstracción española. Mientras el primero exploró la forja para levantar sus icónicas espirales, el segundo convirtió la malla metálica en soporte para sus delicadas composiciones entre la levedad y la transparencia. Ambos integraron el grupo El Paso, colectivo decisivo en la renovación artística e intelectual de la posguerra española.

Exposición en la galería Guillermo de Osma, en Madrid. Imagen cedida por la galería

Más de veinte obras en la muestra

La muestra, según un comunicado de la galería, reúne más de veinte obras que permiten recorrer la evolución de sus lenguajes plásticos. Desde las estructuras suspendidas de Rivera sin trasera hasta sus composiciones más densas sobre tabla; desde las formas centrífugas de Chirino a sus desarrollos horizontales de fuerza centrípeta, la exposición traza un mapa de afinidades y tensiones entre ambos creadores.

El visitante puede descubrir en este diálogo creativo no solo las dualidades evidentes —industrial/ancestral, forja/malla, levedad/gravedad—, sino también el territorio compartido donde ambos investigaron la superposición de planos, la incidencia de la luz y la conquista de una cuarta dimensión: el movimiento.

Exposición en la galería Guillermo de Osma, en Madrid. Imagen cedida por la galería

La propuesta se completa con un libro-catálogo que incluye un ensayo del crítico e investigador David Cortés Santamarta, que contextualiza la importancia de estos dos artistas en el desarrollo de la pintura y la escultura contemporánea en España.

Con esta exposición, Guillermo de Osma ofrece una ocasión única para redescubrir la fuerza innovadora de Chirino y Rivera, dos creadores que lograron transformar el metal en poesía visual.