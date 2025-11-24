La jugadora argentina Martina Lang, convocada por su selección para el Mundial entre Alemania y Países Bajos, no entrena con el Rocasa Gran Canaria

Martina Lang jugadora del Rocasa Gran Canaria está concentrada con Argentina / Rocasa Gran Canaria

Las jugadoras del primer equipo del Rocasa Gran Canaria retornan a los entrenamientos tras la semana de descanso de la que disfrutaron por el inminente comienzo del Mundial que se celebrará, entre Alemania y Paises Bajos, del 26 de noviembre al 14 de diciembre. Pero vuelven con la ausencia de la jugadora argentina Martina Lang, convocada por la selección albiceleste para participar en la cita mundialista, y de la asturiana, María González, por lesión.

A la conclusión del evento, se reanudará la Liga Guerreras Iberdrola (12ª jornada).

Martina Lang de la Liga Iberdrola al mundial

La versátil lateral bonaerense es una de las dieciséis jugadoras concentradas en Rotterdam a la espera de debutar ante una de las selecciones anfitrionas (Países Bajos) el viernes, 28 de noviembre.

Lang compartirá vestuario con hasta doce compañeras que juegan en España, once en la Liga Guerreras Iberdrola.

“No tengo palabras para describir la felicidad y el orgullo que siento al ponerme la camiseta de Argentina en el que será mi primer Mundial absoluto. Detrás de ésto, no solo hay mucho trabajo, sino mucha gente apoyándome, como mis amigos, mi famlia y mis compañeras de equipo. Voy al Mundial con ganas de darlo todo y, sobre todo, de disfrutarlo”, confesó la joven jugadora.