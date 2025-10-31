Canarias recibe un 4% más de turistas internacionales que en el mismo periodo de 2024, y su gasto supera los 18 millones de euros

Canarias ha recibido hasta el mes de septiembre la visita de un total de 11’4 millones de turistas internacionales. Esto supone un aumento del 4% con respecto al mismo periodo del año 2024. El gasto total que han dejado los visitantes en las islas ha sido superior a los 18 millones de euros. Esto se traduce en una subida anual del 8’9%.

Los datos provisionales ofrecidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que 1.105.604 turistas internacionales visitaron las islas en el mes de septiembre. Esto supone un 0’02% menos que en el mismo mes de 2024. En el mes de septiembre, el gasto total en destino fue de 1’7 millones de euros, lo que supera en casi un 8% al mismo mes de 2024.

El gasto medio por turista en septiembre fue de 1.536 euros, un 8% más, y el gasto medio diario llegó a los 201 euros, un 7% más, mientras que la duración media del viaje fue de 7,6 días, uno más que la media relativa al mismo mes de 2024.

Canarias, tercera comunidad con mayor gasto acumulado

En lo relativo a los datos acumulados provisionales, al cierre de septiembre el gasto medio por turista en las islas fue de 1.579 euros. Esto supone un 4’7% más en cifras anuales. Respecto al desembolso diario de dinero, fue de 191 euros, un 4,3 % más.

La duración de las estancias también aumentaron hasta alcanzar los 8’3 días, casi medio punto más. Con estos datos, Canarias se sitúa como la tercera comunidad autónoma con mayor número de visitantes internacionales y por el gasto acumulado que realizaron en el destino, únicamente superada por Andalucía y Baleares.