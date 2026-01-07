El 99 % de las personas dadas de alta con informe de cuidados se citan con su enfermera o matrona en Atención Primaria gracias al programa AP-Cuida2 en Canarias

Más de 134.000 pacientes se benefician en Canarias del programa AP-Cuida2 tras el alta hospitalaria. Gobierno de Canarias

Más de 134.000 pacientes en Canarias se han beneficiado durante 2024 del programa AP-Cuida2, una iniciativa del Servicio Canario de la Salud que refuerza el seguimiento en domicilio tras el alta hospitalaria y mejora la continuidad asistencial.

Además, desde su implantación, el 99 % de las personas dadas de alta administrativa con Informe de Cuidados de Enfermería se citan con su profesional de referencia en su centro de salud.

El programa, implantado de forma automatizada en todos los centros de Atención Primaria del archipiélago, ha tenido especial impacto en islas como Gran Canaria y Tenerife, y se valora de forma muy positiva por los pacientes.

Evita reingresos hospitalarios

Según una encuesta reciente, el 95 % considera muy útil el contacto recibido en el momento del alta, destacando la resolución de dudas sobre cuidados, medicación y trámites administrativos.

En resumen, AP-Cuida2 contribuye además a prevenir complicaciones, evitar reingresos hospitalarios y reforzar el papel de la enfermería, mejorando la coordinación entre Atención Primaria y Hospitalaria, especialmente en pacientes crónicos y de mayor edad.