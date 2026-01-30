Primeras dos semanas de implantación de la ecotasa en el Parque Nacional del Teide que han generado más de 34.000 euros

Dos primeras semanas de la ecotasa en el Parque Nacional del Teide. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha logrado que más de 3.000 turistas colaboren activamente con la ecotasa del Parque Nacional del Teide durante las dos primeras semanas de implantación del nuevo sistema de tarifas para el acceso a los senderos PNT 10 Telesforo Bravo y PNT 7 Montaña Blanca – La Rambleta, en vigor desde el pasado 19 de enero de 2026 .

La implantación de la ecotasa ha permitido generar 34.090 euros en apenas dos semanas. De esta cantidad, 18.490 euros corresponden a la semana del 19 al 25 de enero, mientras que otros 15.600 euros se ingresaron entre el 26 y el 28 de enero.

Balance positivo

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado de forma muy positiva los datos registrados en las primeras semanas de aplicación del sistema, destacando que “por primera vez estamos consiguiendo que quienes nos visitan contribuyan directamente a cuidar y proteger uno de nuestros mayores patrimonios naturales”.

Dávila subrayó que “esta medida tiene un claro objetivo de conservación y control. Estamos ordenando el acceso al Teide, reduciendo la presión sobre los senderos más sensibles y garantizando que este espacio siga siendo sostenible a largo plazo”.

Asimismo, según informa un comunicado, la presidenta insistió en que “los tinerfeños pueden estar tranquilos, porque el acceso para la población residente en la Isla sigue siendo totalmente gratuito. Cuidamos lo nuestro para nosotros, pero también exigimos corresponsabilidad a quienes nos visitan”.

El director insular de Medio Natural, Pedro Millán, añadió que “esta ecotasa nos permite controlar y mejorar los servicios, ya que hemos contratado personal adicional en labores de vigilancia y el Teide ahora posiblemente es la montaña de España más vigilada y cuidada”.

Tanto la presidenta como el director insular apuntaron que los recursos económicos obtenidos tienen como destino la protección, el control, aumentar la vigilancia y la conservación del Parque Nacional del Teide, quitando presión sobre el parque y contribuyendo a ordenar las visitas.

Sin reservas fantasma

Pedro Millán apuntó que “se han eliminado las reservas fantasmas que se hacían cuando no costaba nada y luego comprobábamos que esa gente que reservaba no acudía esos días ocupando una plaza, restándole la posibilidad a otra persona que estaba interesada de poder llegar al pico”. Abundó en que “la inmensa mayoría reserva para el camino Telesforo Bravo lo que nos está indicando que la gente está subiendo fundamentalmente a través del Teleférico”.

Del total de 3.101 plazas cubiertas en los senderos Telesforo Bravo y Montaña Blanca – La Rambleta, la mayoría corresponde a visitantes no residentes en Canarias, con 2.917 personas, lo que supone el 94,06 % del total. Los residentes en Tenerife ocuparon 126 plazas, representando el 4,06 %, mientras que los residentes del resto de Canarias sumaron 32 usuarios (1,03 %). Por su parte, los guías profesionales accedieron a 26 plazas (0,8 %), y los menores de 14 años, exentos de pago, formaron parte de las reservas principalmente en el sendero Telesforo Bravo, reflejando el carácter familiar y regulado del acceso al Parque Nacional del Teide.

Restricciones por la nieve

Millán recuerda que en este momento la subida al Teide está sujeta a restricciones “porque todavía está nevada la zona, con lo cual hay que subir con un equipamiento mínimo que es obligatorio, entonces por mucho que se haya pagado y se tenga la autorización si uno no tiene el equipamiento tanto de ropa como de material de hielo y nieve no se le deja pasar por parte de los vigilantes”.

Respecto a los datos de reserva, en el sendero Telesforo Bravo, el 84,15 % de las plazas fueron ocupadas por personas de fuera de Canarias, mientras que en Montaña Blanca – La Rambleta este porcentaje asciende al 93,355%.

Alta demanda y control del acceso

Durante el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 22 de febrero, se han registrado una alta demanda de plazas para el sendero Telesforo Bravo en horario de teleférico para personas no acompañadas por guía, lo que evidencia la elevada demanda de este itinerario. En contraste, las plazas para ir acompañados con guías y plazas para estos profesionales siguen estando disponibles por lo que se recomienda el uso de este método de visita.

El sendero Montaña Blanca – La Rambleta mantiene una disponibilidad superior a 50 plazas libres diarias, favoreciendo una distribución más equilibrada de visitantes.

Gestión digital consolidada

El sistema de reservas se apoya en la plataforma Tenerife ON, que cuenta ya con 172.192 usuarios registrados, consolidándose como una herramienta clave para canalizar la demanda, garantizar la transparencia y facilitar el acceso ordenado al Parque Nacional del Teide .

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó que “el nuevo sistema de tarifas y reservas mejora la gestión de los senderos más sensibles del Parque Nacional, adaptando el acceso a la capacidad real del entorno”. Asimismo, explicó que “los recursos obtenidos se destinarán a reforzar la conservación, la seguridad y la calidad de la experiencia de las personas usuarias, avanzando hacia un modelo más responsable y respetuoso con el Teide”

Durante el proceso de reserva será necesario disponer de una tarjeta de crédito o débito y facilitar los datos de todas las personas participantes. Las reservas confirmadas no podrán modificarse ni cancelarse, ni cambiar asistentes, fechas u horarios, y no serán reembolsables, salvo en casos de cierre del sendero por causas meteorológicas, otras circunstancias excepcionales o si el Teleférico del Teide no se encuentra operativo. Tampoco se procederá a la devolución del importe cuando no se permita el acceso por no cumplir con el equipamiento mínimo obligatorio, que puede consultarse en la web de Tenerife ON.

El sistema de reservas se mantiene como hasta ahora en la plataforma Tenerife ON, si bien, de forma temporal, las reservas solo podrán gestionarse a través de la web www.tenerifeon.es, no estando disponible esta opción en la aplicación móvil. Cada lunes a las 7:00 horas (hora canaria) se habilita una nueva semana de plazas, manteniéndose siempre un periodo de 28 días disponible para reserva. Para acceder al sistema es necesario estar registrado y validado en la plataforma.