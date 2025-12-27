El puchero ha surgido como iniciativa para dinamizar el Mercado Agrícola, y ha contado con la financiación del Cabildo de Gran Canaria

Más de 150 kilos de verduras de la comarca y 85 kilos de carne y pollo han sido necesarios realizar un puchero con la receta tradicional de Gran Canaria. Un plato de cuchara que han podido disfrutar este sábado en San Mateo.

Informa. RTVC.

Además, una iniciativa, que ha servido para paliar las temperaturas frescas del lugar. Tanto vecinos y visitantes han hecho la cata de esta primera edición del Potaje Fest. Los comensales también han podido probar el potaje de jaramagos y quesos locales maridados con vinos de la zona.

Objetivo de la iniciativa

Este evento ha surgido como resultado de la reunión mantenida hace unos meses entre la alcaldesa, el concejal de Mercado, Juan Báez, y la consejera del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, con el objetivo de dinamizar el Mercado Agrícola, y cuenta con la financiación del Cabildo de Gran Canaria. Para el próximo año se ha obtenido una subvención para organizar actividades que sigan dinamizando el mercado.