Consumo limitará a dos raciones semanales los ultraprocesados y las frituras en los centros públicos con pensión completa

Consumo limitará la oferta de ultraprocesados, no solo a las residencias y hospitales. También a todos los centros públicos, educativos y deportivos. Así como en la restauración de los centros de trabajo públicos.

Por su parte, los especialistas han insistido en el peligro que supone para la salud este tipo de alimentos llenos de azúcar grasa sal o aditivos.

Limitación de raciones

Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el acto de entrega de los Premios Estrategia NAOS.

El Real Decreto, que salió a información pública este jueves, limitará a dos raciones semanales los ultraprocesados y las frituras en los centros públicos con pensión completa y régimen residencial. Cabe destacar que un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas. Además, se excluirán los ultraprocesados de toda la alimentación infantil.

Cribados nutricionales

Del mismo modo, se realizarán cribados nutricionales tanto en hospitales, como en centros residenciales, en los ingresos y de forma periódica, para prevenir y detectar precozmente situaciones de desnutrición o riesgo nutricional. A raíz de estos cribados se promoverán planes de atención nutricional, según sus necesidades, se les informará de estos resultados y las medidas adoptadas y se les darán indicaciones al alta.