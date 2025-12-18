Estudiantes de Primaria conocen la alimentación saludable

Los alumnos de Primaria conocen los alimentos saludables en un taller que les invita a realizar sus propias recetas siguiendo los consejos de expertos en nutrición

Los alumnos de Primaria participan en talleres de alimentación saludable para prevenir patologías en el futuro. La Dirección General de Salud Pública, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes está elaborando estos cursos de cocina en los centros educativos de Santa Cruz de Tenerife.

Informa: RTVC.

72 estudiantes menores de 12 años aprenden sobre alimentación saludable en talleres didácticos.

La actividad se denomina ‘Hoy cocino yo’ y se enmarca en el programa ALIPA (Alimentos a la Palestra y Actividad Física), incluido en el POICAN (Plan de Prevención de la Obesidad Infantil para menores de doce años de Canarias).

Desayunos y meriendas

72 estudiantes de 1º, 2º y 3º de Primaria están elaborando desayunos y meriendas, conociendo los ingredientes que son más beneficiosos, libres de grasas artificiales y sanos para evitar la obesidad.

‘Hoy cocino yo’ está estructurado en tres sesiones con vídeos como material didáctico. Una experiencia que están compartiendo con alumnos de otros colegios y divulgándolos en las redes sociales de la administración.

En este proyecto participan conjuntamente las consejerías de Educación y Sanidad.

La alimentación poco saludable es una de las causas de la aparición de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, sobrepeso, obesidad y determinados tipos de cáncer.

Según los últimos datos obtenidos por el Estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España (ALADINO) en el año 2023, la prevalencia total de exceso de peso es del 36,1 % en los escolares analizados.

ALIPA

El programa ALIPA busca promover hábitos de vida saludables desde edades tempranas, fomentando una alimentación saludable, además de la práctica regular de actividad física.

Tras la publicación de una guía, que expone la parte teórica de llevar a cabo desayunos y meriendas saludables. También se recomienda el desarrollo de acciones prácticas con el alumnado y las familias, como la realización de estos talleres de cocina.

Los desayunos y meriendas saludables son fundamentales para la prevención del sobrepeso y la obesidad en el alumnado de Educación Primaria. Estas comidas proporcionan la energía y los nutrientes necesarios para que los niños y las niñas se mantengan activos y concentrados durante el día. Promueven desde las administraciones que han puesto en marcha esta iniciativa.

El programa está dirigido a la población general, si bien en sus fases iniciales de implementación se desarrolla principalmente en el entorno educativo, comenzando en Educación Primaria y extendiéndose posteriormente a Educación Secundaria, con el objetivo de consolidar estos hábitos a lo largo de todo el ciclo vital.