Más de 80.000 personas entre participantes y público asistieron en la noche del viernes a la Cabalgata anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que de esta manera vivió el inicio de las fiestas en la calle.

Ayuntamiento de la capital tinerfeña

La Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá fue la encargada de abrir la comitiva, en la que intervinieron casi un centenar de agrupaciones junto a las carrozas del Concurso de Coches Engalanados y Carrozas del Carnaval, según ha informado este sábado el Ayuntamiento de la capital tinerfeña en una nota.

El desfile dio comienzo a las 19:30 horas y discurrió por el tradicional recorrido, que incluyó lugares tan emblemáticos de la capital como la plaza República Dominicana, la avenida Asuncionistas, las calles Ramón y Cajal, Galcerán, plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina.

El trayecto de la Cabalgata ha contado, un año más, con una zona de silencio, a la altura del parque García Sanabria, para las personas con trastorno del espectro autista, y un espacio acotado para personas con movilidad reducida en la confluencia de las calles Robayna y Méndez Núñez (zona Orche).

Tres certámenes

La Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026, Carla Castro, seguida por su corte de honor, ocupó un lugar preferencial en la Cabalgata Anunciadora de las fiestas, igual que la soberana infantil, Micaela Díaz, y la de los Mayores, Dominga Jiménez, junto al resto de las concursantes en los tres certámenes de elección de reinas.

Murgas adultas e infantiles, comparsas y agrupaciones musicales y coreográficas imprimieron a la comitiva sus cualidades artísticas, con especial protagonismo a los Ritmos Latinos, reforzadas si cabe por miles de espontáneos ataviados con disfraces de todo tipo que quisieron vivir la Cabalgata en primera persona.

Premio del Carnaval 2026

En el concurso de carrozas el primer premio del Carnaval 2026 recayó en “Jardinero alado y la memoria de la clorofila”; el segundo fue para “Lo que pasa en el Carnaval se queda en el Carnaval”; y el tercero recayó en la carroza “El Merengazo”.

En el apartado de coches engalanados, “Las canchanchanas 2.0” se alzaron con el primer premio; “La Mercedita” obtuvieron el segundo galardón; el tercero recayó en “La purpurina”; y el cuarto fue para “A las 300 y pico”

Esta noche serán las comparsas las que tomen la calle en el Concurso de Ritmo y Armonía, donde las agrupaciones recorrerán la avenida Francisco La Roche a partir de las 21.00 horas.