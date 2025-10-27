Esta organización se consolidó como movimiento a partir del siglo XVIII

Tras varios años de intensos trabajos de restauración, se reabre oficialmente este lunes el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, un lugar de gran simbolismo para la historia de la masonería en Canarias.

La masonería es una organización que tiene sus raíces en la Edad Media, pero que se consolidó como movimiento a partir del siglo XVIII. Hemos hablado con Manuel de Paz, catedrático emérito de Historia de la Universidad de La Laguna (ULL) , quien ofrece su perspectiva sobre la masonería y su influencia en el archipiélago.

Actividades y rituales propios

La escuadra, el compás y el ojo que todo lo ve son algunos símbolos de la masonería de este grupo y el objetivo principal de la organización es impulsar el progreso social, el desarrollo intelectual y promover valores como la fraternidad.

«La logia realiza actividades culturales y una serie de rituales propios, lo que contribuye a la formación de sus miembros, más allá de la acción pública», explica el catedrático. Aunque históricamente la masonería se ha asociado a un ambiente de cierto secretismo, de Paz aclara que la verdadera característica de sus miembros es la discreción, no el secreto absoluto.

La Logia Añaza, una de las más influyentes en Tenerife, fue la encargada de la construcción del Templo Masónico, un edificio único en su género en España. Este templo no solo es un lugar de encuentro, sino también un reflejo de la profunda influencia masónica en la isla.

La masonería y su gran influencia en la historia de Canarias / Archivo RTVC

«La estructura misma del templo responde a la tradición masónica y tiene un marcado simbolismo que lo hace singular», explica el catedrático universitario.

Sin embargo, la presencia de la masonería no se limita a este edificio: otras construcciones en Tenerife, como los Jardines Victoria en La Orotava y el Hotel Tauro en el Puerto de la Cruz, también muestran elementos influenciados por este grupo.

A pesar de que el número de miembros no es fácil de determinar, de Paz asegura que no bajan de los 300 en toda la región, un grupo discreto pero que sigue siendo muy influyente en todo el archipiélago.