La Winter Pride de Maspalomas (Gran Canaria), la fiesta de los derechos y libertades de la comunidad LGTBIQ+, reunirá en la tarde de este sábado hasta cien nacionalidades diferentes en su ‘Marcha por la Libertad’, enviando al mundo un «mensaje de respeto a la diversidad«. El recorrido partirá desde el inicio de la Avenida de Tirajana hasta llegar al Centro Comercial Yumbo.

Y es que el Centro Comercial Yumbo, a donde arribará finalmente la Marcha Reivindicativa, en San Bartolomé de Tirajana, acoge desde el pasado 10 de noviembre en Gran Canaria esta fiesta de los derechos y libertades de la Comunidad LGTBIQ+, un evento que da inicio así a la temporada de invierno de la forma «más potente» en la isla capitalina oriental.

Ocupación hotelera

Durante estos días convergen así más de 40.000 personas, de hasta 100 nacionalidades diferentes, quienes disfrutan de un programa de actividades donde destacan concursos, conciertos de artistas internacionales, así como de ‘pool parties’ repartidas por los complejos de todo el municipio.

Derivada de la agenda cultural que ofrece esta fiesta, la ocupación hotelera en el municipio llegó a rozar el 90%, según se especificó desde el consistorio. En concreto, el perfil del turista en esta temporada es «totalmente diferente», según detallan, destacando su mayor poder adquisivo, un aspecto que deja su reflejo en la planta alojativa, la restauración y los medios de transporte.

Número de asistentes

Con respecto al año pasado, detallan, el número de asistentes se verá incrementado en un 10%, siendo los alemanes, ingleses y holandeses los más fieles a esta cita. Sin embargo, el Winter Pride continúa con su proyección en otros continentes, con «un crecimiento importante de visitantes procedentes de Estados Unidos, Canadá y China«, ha celebrado uno de sus promotores, Emiel Wijnberg.

El carácter internacional de esta cita, resalta la organización, se verá reflejado en las múltiples nacionalidades que disfrutarán estos días de Maspalomas, en Gran Canaria, pero también en su impacto social, con la programación especial que prepara RTVE este sábado 15 de noviembre.