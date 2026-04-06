Maspalomas conecta a la misión Artemis II con la Luna

El Centro Espacial de Canarias actúa como enlace clave en la maniobra de aproximación de la NASA a la cara oculta

Esta noche a las 23:47 el Centro Espacial de Canarias en Maspalomas coordinará las comunicaciones críticas de la cápsula Artemis II. La estación grancanaria asume un papel protagonista cuando la nave de la NASA pierda el contacto directo con la Tierra. Este enclave estratégico permitirá recuperar la señal con Houston tras el paso de la misión por la cara oculta lunar.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La cápsula de la NASA iniciará su aproximación final en las próximas tres horas. El momento de mayor tensión ocurrirá exactamente a las 23:47 de esta noche. En ese instante la nave alcanzará la zona remota del satélite.

La estructura de la Luna bloqueará todas las comunicaciones con nuestro planeta. Los científicos esperan un silencio absoluto durante varios minutos de incertidumbre. Este bloqueo supone uno de los puntos más delicados de toda la trayectoria.

El equipo técnico prevé restablecer el contacto poco antes de las 00:30 horas. Los sistemas de recepción deben funcionar con una precisión milimétrica en ese momento. Una señal limpia confirmará el éxito de este giro orbital tan complejo.

Maspalomas como puente hacia Houston

El Centro Espacial de Canarias en Maspalomas desempeña una función vital hoy. Estas instalaciones recibirán los datos de la Artemis II media hora después del reenganche. El complejo grancanario se convierte así en el oído de la Tierra.

La estación funcionará como el enlace principal con el control de Houston. Los ingenieros locales supervisarán el flujo de información entre la nave y Texas.