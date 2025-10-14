Los corredores de todas las Islas podrán participar en la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas que se celebra el 25 de enero de 2025

Imagen de una edición de la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas 2026 tendrá un aliciente más: será Campeonato de Canarias de Media Maratón, lo que significa que el primer clasificado y clasificada de la prueba se proclamarán oficialmente campeones del Archipiélago en esta distancia.

La cita será el próximo 25 de enero de 2026, con salida a las 8:30 horas desde la Avenida de los Consignatarios. Además de la Media Maratón, los interesados podrán participar en otras dos distancias: 10 y 5 kilómetros.

Cabe recordar que el circuito será homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), lo que garantiza la exactitud de la distancia y el cumplimiento de todas las normativas oficiales. Esto asegura que los tiempos registrados tendrán validez oficial para rankings, marcas personales, récords y clasificaciones en competiciones nacionales e internacionales.

Recorrido por el Puerto de La Luz

Las Palmas de Gran Canaria recupera su única media maratón gracias a la Fundación Puertos de Las Palmas, una cita histórica que vuelve con más fuerza tras años de ausencia. Su recorrido atravesará el interior del Puerto de La Luz, que por un día abrirá sus muelles y calles a la ciudadanía para convertirse en el epicentro del running.

La organización hace un llamado a corredores de todas las islas a participar en esta edición, que ofrece la oportunidad de medirse con los mejores atletas del archipiélago y luchar por el título regional en un entorno seguro y profesional.

Las inscripciones siguen abiertas en la web oficial www.correfundacionpuertos.es.