La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas reúne este domingo a más de 2.000 corredores

El domingo será la Media Maratón a las 8:00 horas desde la Avenida de los Consignatarios, con recorridos que atravesarán el interior del Puerto de la Luz

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas afronta este domingo 25 de enero una nueva edición con la participación de más de 2.000 corredores y un completo programa de pruebas para todas las edades.

Recogida de dorsales

La prueba vive desde este viernes 23 de enero sus primeras horas de actividad con el inicio de la entrega de dorsales en el Centro Comercial El Muelle en horario de 16:00 a 20:00 horas. La recogida continuará el sábado 24 de enero en el mismo espacio, desde las 10:00 de la mañana y de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas.

Las salidas de las carreras

El domingo será el turno de la competición, con una jornada que comenzará a las 8:00 horas con la salida conjunta de la Media Maratón y la prueba de 10 kilómetros. A las 10:30 horas tomarán protagonismo los más pequeños con la celebración de las carreras infantiles, la Mini Maratón, una de las grandes novedades de esta edición. Posteriormente, a las 11:05 horas, se dará la salida a la prueba de 5 kilómetros, completando así el programa competitivo para corredores populares.

La entrega de premios

El acto de entrega de premios se desarrollará en el escenario ubicado en la planta 2 del Centro Comercial El Muelle. A las 11:15 horas se procederá a la entrega de trofeos correspondientes al Campeonato de Canarias de Media Maratón, así como a las clasificaciones absolutas y por categorías de la Media Maratón y los 10 kilómetros. A las 12:00 horas tendrá lugar la entrega de premios de la prueba de 5 kilómetros y de las carreras infantiles, poniendo el broche final a la jornada.

Cita para todos los niveles

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas tendrá este año un carácter especialmente relevante, ya que la distancia de 21,097 kilómetros coronará a los campeones regionales al ser Campeonato de Canarias de Media Maratón.

Además, el recorrido de esta prueba cuenta con la homologación de la Real Federación Española de Atletismo, lo que garantiza su validez oficial y la calidad del trazado.

Con distancias de media maratón, 10 y 5 kilómetros, y la incorporación de pruebas infantiles, el evento se consolida como una cita abierta a corredores de todos los niveles y edades, reafirmando su apuesta por el deporte, la participación y el atletismo de base en un entorno emblemático de la ciudad.