La prueba del 25 de enero, que será Campeonato de Canarias de Media Maratón, incorpora carreras infantiles para los más pequeños

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas tendrá carreras infantiles en 2026 / Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas 2026, que se celebrará el próximo 25 de enero, suma un nuevo atractivo con la incorporación de carreras infantiles, una iniciativa que refuerza el compromiso de la Fundación con la promoción de la actividad física entre los más jóvenes.

Los más pequeños también corren

Las carreras comenzarán a partir de las 10:00 horas y estarán adaptadas a distintas edades: 300 metros para la categoría Sub 8, 600 metros para Sub 10, 1.000 metros para Sub 12 y 1.500 metros para las categorías Sub 14 y Sub 16. Con esta propuesta, la organización busca que los más pequeños también disfruten de una jornada marcada por el deporte, la convivencia y la vida activa.

Recorrido oficial y homologado

La edición de 2026 contará además con un aliciente especialmente significativo: será Campeonato de Canarias de Media Maratón. Esto implica que los primeros clasificados, tanto en categoría masculina como femenina, se proclamarán oficialmente campeones del archipiélago en esta distancia.

La salida de la prueba principal se realizará a las 8:00 horas desde la Avenida de los Consignatarios, en una jornada que situará nuevamente a Las Palmas de Gran Canaria como punto de referencia del atletismo regional. Además de la media maratón, los participantes podrán optar por las distancias de 10 y 5 kilómetros, lo que permite que corredores de distintos niveles encuentren su espacio en el evento.

El circuito estará homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), garantizando la exactitud del recorrido y el cumplimiento de las normativas oficiales. Esta homologación permitirá que los tiempos registrados sean válidos para rankings, marcas personales, récords y clasificaciones en competiciones nacionales e internacionales, reforzando así el carácter competitivo y la calidad técnica de la prueba.