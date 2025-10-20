La corporación insular estima que las obras para la recuperación del Camino de la Peña finalizarán a mediados de 2026

Informa: María Fernández / Sara Pérez

Los trabajos para la recuperación del histórico sendero del Camino de La Peña avanzan a buen ritmo. Las obras de reacondicionamiento de este camino cuentan con un presupuesto de 3’5 millones de euros. Con esta actuación, el Cabildo de El Hierro busca recuperar este emblemático sendero de más de 3.500 metros de longitud.

El proyecto incluye la rehabilitación del firme, instalación de barandillas de protección, la implantación de puentes metálicos de hasta 40 metros y medidas de seguridad frente a posibles desprendimientos.

El Cabildo de El Hierro refleja con esta decidida intervención su deseo de potenciar el turismo activo y paisajístico de la Isla, recuperando su uso para senderistas y toda aquella persona que quiera disfrutar de las vistas que ofrece el Camino de la Peña.

Una obra singular para El Hierro

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha definido esta intervención como una obra «muy singular, porque tiene que respetar cuestiones medioambientales y al mismo tiempo temas de etnografía». En este sentido, Armas destacó que «estamos caminando bien y esta es una de las cosas muy positivas que vamos a dejar para El Hierro».