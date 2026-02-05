La joven fue atropellada por una guagua en la calle Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria, durante la noche y está hospitalizada en estado crítico

Una menor, de 17 años, ha sido hospitalizada en estado crítico tras ser atropellada por una guagua en la noche del miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Paseo Tomás Morales, donde fue atropellada una menor de 17 años por una guagua

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate tuvieron que liberar a la menor. Había quedado atrapada bajo el vehículo a consecuencia del accidente..

El suceso tuvo lugar sobre las nueve de la noche en el paseo Tomás Morales de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta el lugar acudió también personal del Servicio de Urgencias Canario. Allí auxiliaron a la joven y la trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Ingresó con diagnóstico de politraumatismos de carácter grave,.

Se movilizó a la Policía Local, que escoltó a la ambulancia hasta el hospital para agilizar, en la medida de lo posible, su evacuación. También instruyó el atestado correspondiente.