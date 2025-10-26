Los hechos tuvieron lugar en la piscina de un hotel de Puerto de la Cruz

Evacúan a una menor con signos de ahogamiento grave de una piscina de Tenerife. Imagen del 112 Canarias

El helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha evacuado a una menor de ocho años con signos de ahogamiento grave de la piscina de un hotel en Puerto de la Cruz, en Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar este domingo a las 11:24 horas en un complejo turístico del mencionado municipio. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que solicitaban asistencia para una menor.

Así, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar del incidente. En el momento inicial de la asistencia presenta signos de ahogamiento de carácter grave, por lo que el coordinador sanitario del SUC asignó, además de los recursos de urgencias terrestres, el helicóptero medicalizado que se hizo cargo del traslado de la menor al Hospital Universitario de Canarias.

Con todo, el personal del centro de salud de la zona junto al del SUC realizaron la asistencia inicial de la afectada, estabilizándola para su traslado en el recurso aéreo. Asimismo, efectivos de la Policía Local y Policía Nacional colaboraron con los servicios intervinientes.