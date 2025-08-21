Las niñas proceden de Guinea, Senegal, Gambia, Costa de Marfil y Mali. Este domingo se producirá el segundo traslado esta semana de un grupo de siete menores migrantes

Nueve niñas menores inmigrantes no acompañadas solicitantes de asilo han viajado en la mañana este jueves desde Canarias a la península, tal y como estaba previsto por el Ejecutivo autonómico y central. Se trata de la tercera derivación realizada hasta la fecha en respuesta al auto del Tribunal Supremo.

Efectivos del SUC en el rescate de un cayuco en el puerto de La Restinga, en una imagen de archivo. Europa Press.

Con origen en Guinea, Senegal (2), Gambia (2), Costa de Marfil y Mali (3), se trata de un conjunto de menores procedentes de centros gestionados por el Gobierno canario, y no del ‘Canarias 50’, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, según han precisado fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo regional.

El próximo domingo, además, saldrá otro grupo de menores migrantes solicitantes de asilo, como segunda derivación realizada esta semana. En esta ocasión serán siete chicos malienses, desde el centro ‘Canarias 50’.

Dos nuevos traslados esta semana

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya había avanzado este lunes 18 de agosto que el Gobierno realizaba esta semana dos nuevos traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península.

«Adelanto que esta semana tendremos dos derivaciones más. Y por eso apelo a aquellas administraciones que, a donde lleguen esos niños, los reciban con lo mejor que tengan. Y no con pancartas. Y no con muros. Y no con afirmaciones de ‘aquí no los quiero’, porque eso es lo que está ocurriendo», señaló Torres.

En esta línea, Torres agradeció a las instituciones y representantes públicos que están poniendo «lo máximo» para que esos menores migrantes lleguen a sus territorios. En esta misma línea, también criticó «a quienes ponen palos en las ruedas». Así lo ha puso de manifiesto al término de la reunión del lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente canario, Fernando Clavijo, en Lanzarote para abordar diferentes cuestiones de la agenda canaria.

«Pusimos en la mesa la opción de Pozuelo y automáticamente, como saben todos ustedes, se hicieron modificaciones o requerimientos que dificultaban el que pudiera haber menores en un centro específico de la red estatal para solicitantes de asilo internacional, cosa que no se hizo cuando los menores eran ucranianos. Se ha hecho ahora cuando son africanos», lamentó, en alusión al centro de acogida de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Asimismo, Torres ha dicho que «esos palos en las ruedas no ayudan» y que «los están poniendo administraciones del Partido Popular». «Y teniendo en cuenta que estamos a pocas semanas de que se termine el proceso administrativo para que ya tengamos el último Real Decreto para el artículo 35 modificado, yo desde aquí pediría al Partido Popular una reflexión», subrayó.

Conferencia sectorial a final de mes

El ministro, también, anunció que «al final de mes» tendrá lugar una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En este encuentro, indicó que espera, aunque «sin mucha esperanza», que las comunidades gobernadas por el PP asistan y «expongan su punto de vista». «No como hicieron en la última ocasión, que ni siquiera fueron para ver si así no había quórum, y así no se aprobaban las medidas que llevaba, en este caso, la ministra de Infancia a esa Conferencia Sectorial», aseguró.

Por su parte, Clavijo instó a acelerar la salida de los menores migrantes no acompañados con derecho a asilo porque, según lo que indican al Ejecutivo regional diferentes ONG, «hay plazas en la península». «No hay ningún plan, la improvisación sigue igual», ha criticado.

«Con lo cual, esta salida tan moderada, modesta o pequeña -de alrededor una decena del millar de menores con derecho a asilo- puede verse claramente mejorada en cantidad y en tiempo para resolver el problema de hacinamiento y mejorar la atención de esos menores», apuntó.

Clavijo ha insistido en que Canarias tiene detectadas ONG en la Península para poder asumir cientos de menores. «Y las tenemos -continuó- porque hablamos con todas. Si el Gobierno de Canarias es capaz de hacerlo y las tiene ubicadas en la península, el Ministerio y el Gobierno de España imagino que podrán hacerlo con mucha más capacidad que nosotros», ha explicado.

El presidente canario agregó que el ritmo estaba siendo «demasiado lento» y que la cuestión es que en lo que va de año han entrado menores que han solicitado asilo en un número superior a los que han salido de las islas hacia el territorio continental. «Con lo cual, lo que estamos es agravando el hacinamiento. Y en ese sentido, se lo transmití -a Sánchez-«, aseguró.