MercaBásica se consolida como un proyecto de referencia

MercaBásica crea en su segunda edición un mercadillo navideño e inclusivo realizado por el alumnado del CIFP Tony Gallardo

RTVC.

La segunda edición de MercaBásica, el mercadillo navideño e inclusivo impulsado por el alumnado del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Tony Gallardo, abrió sus puertas este viernes en Las Palmas de Gran Canaria con la visita del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez. La iniciativa, organizada por la comunidad educativa del centro, volvió a poner en valor el trabajo que desarrolla el alumnado de FP Básica a través de una experiencia práctica y abierta al público.

Imagen de la visita a MercaBásica

Tras el acto inaugural, los protagonistas recorrieron los distintos espacios del mercadillo y pudieron conocer, de la mano de la directora del centro, Agar García, el resultado del trabajo desarrollado por el alumnado a lo largo de las últimas semanas, así como el enfoque educativo de un proyecto que integra aprendizaje y participación activa de toda la comunidad educativa de este centro grancanario.

Sobre la celebración de esta actividad, el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, señaló que MercaBásica “es mucho más que un mercadillo, es un punto de encuentro donde se une formación y emprendimiento. Esta segunda edición -prosiguió- es el resultado del esfuerzo conjunto del personal docente y del alumnado. Gracias al empeño de todos, hoy podemos ver esta exposición que demuestra una vez más el talento de los jóvenes canarios”.

Por su parte, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, subrayó que la Formación Profesional Básica constituye una herramienta clave para ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes que aún se encuentran definiendo su itinerario académico y profesional.

Comunidad involucrada

Abierta al público, la actividad recreó un auténtico mercado navideño con distintos expositores, en los que el alumnado exhibió y puso a la venta productos elaborados por ellos mismos, combinando la recuperación de tradiciones navideñas con el aprendizaje de procesos de producción, comercialización y atención al público.

La jornada incluyó además áreas de juegos, talleres creativos y actividades lúdicas, así como actuaciones musicales y espacios de dinamización que contribuyeron a crear un ambiente festivo y participativo para toda la comunidad educativa.

Entre los espacios más destacados del evento, destacaron los destinados a Carpintería y Mueble, Fabricación y Montaje y Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, donde el alumnado presentó productos diseñados y elaborados íntegramente en el centro.

A ellos se sumaron, como novedad este año talleres creativos vinculados a los ámbitos formativos y propuestas desarrolladas por el alumnado del Itinerario Formativo +21 de Comercio y Marketing, que se encargó de realizar bolsas y adornos personalizados para la ocasión.

Asimismo, el evento contó con la participación del alumnado de ciclos de Grado Medio y Grado Superior del CIFP Tony Gallardo, que aportó diferentes iniciativas para enriquecer la jornada. Como parte del despliegue, el alumnado de Seguridad y Coordinación en Emergencias y Protección Civil se encargó de la organización y seguridad del evento, mientras que el de Enseñanza y Animación Sociodeportiva dinamizó la jornada con actividades lúdicas dirigidas a todos los públicos.

Por su parte, el alumnado del ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil organizó talleres y manualidades destinados a los más pequeños, y los ciclos de Atención a Personas en Situación de Dependencia e Higiene Bucodental ofrecieron actividades prácticas relacionadas con el cuidado personal y la promoción de hábitos saludables.